Meteo, allerta gialla per maltempo il 16 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 16 luglio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge il 16 luglio 2026

La terza ondata di calore della stagione 2026 comincia ad indebolirsi lasciando spazio al transito della perturbazione n.3 del mese che ha riportato piogge e temporali in diverse regioni d'Italia. Anche nella giornata di giovedì 16 luglio 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a cominciare un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

In diverse regioni, in particolare quelle del Nord e Nord-Est, sono previsti nelle prossime ore eventi meteorologici intensi e violenti con il rischio di grandinate e nubifragi.

Ecco tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 16 luglio 2026:

Lombardia : Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali;

: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali; Piemonte : Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline;

: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

Allerta meteo il 16 luglio 2026 per rischio idrogeologico in Lombardia e Trentino

Non solo, sempre per giovedì 16 luglio 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche lo stato di allerta meteo per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stata comunicata dalla Protezione Civile il giorno 16 luglio 2026 nelle regioni e zone: