Allerta meteo oggi: arancione in Lombardia, per temporali. “State lontani da parchi e zone alberate”

Dopo il grande caldo arriva il maltempo al Nord, in particolare in Lombardia dove per oggi 15 luglio è scattata l’allerta arancione. Sono possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km/h e grandine.

Forti temporali in arrivo sul Nord

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia parla di una perturbazione violenta attesa nel pomeriggio e in serata. Già dal pomeriggio sono possibili rovesci e temporali a partire da Alpi e Prealpi e poi in estensione alla pianura e all'Appennino, da ovest verso est. Resta comunque un ampio margine di incertezza.



In tarda serata e nella notte è previsto un secondo impulso con temporali locali, ma di misura inferiore. La pioggia potrebbe oscillare tra 40 e 80 mm in sei ore.

Comune di Milano: "State lontani dai Parchi"

La pioggia a Milano è già arrivata dopo le 15.30. Il Comune invita i cittadini ad abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate e a non sostare vicino alle impalcature dei cantieri, ai dehors o alle tende.

L’invito all’attenzione è indirizzato ai semplici cittadini, ma anche a responsabili e gestori di attività e servizi, per la messa in sicurezza di ponteggi, tendaggi, oggetti e vasi sui balconi e di tutto quello che può essere spostato pericolosamente da vento e temporali.