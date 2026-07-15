Meteo Italia: caldo al Centro-Sud, in arrivo temporali anche forti al Nord. Le previsioni

L'Italia è nel pieno della terza ondata di calore del 2026: caldo africano e temperature eccezionali lungo tutto lo stivale, in particolare sulle regioni del Centro-Sud e Isole maggiori. Al Nord, invece, si fa sentire la perturbazione n.3 del mese con la possibilità di fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa: caldo africano al Centro-Sud, piogge al Nord

Piogge e temporali diffusi sulle regioni del Nord Italia dove, il transito della perturbazione n.3 di luglio, si fa sentire nella giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Da domani, giovedì 14 luglio 2026, gli effetti della perturbazione scivoleranno via segnando il ritorno del bel tempo anche sulle regioni settentrionali dove sono previste giornate di sole e temperature in rialzo. Non si escludono però fenomeni ancora isolati sulle zone alpine e prealpine.

Fino alla giornata di venerdì 17 luglio 2026 si farà sentire la terza ondata di calore della stagione con temperature anomale sopra i 38°C e picchi fino ai 40°C sulle Isole. Dal weekend comincia ad intravedersi l’indebolimento dell’alta pressione con l'arrivo di correnti più fresche provenienti dapprima sulle regioni del Nord dove è previsto un calo delle temperature. Successivamente anche al Centro-Sud è previsto un ridimensionamento del caldo con temperature in calo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, giovedì 16 luglio 2026. Nelle prime ore del mattino alternanza di sole e nuvole sulle regioni del Nord-Est, ma senza piogge. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con nuvole diffuse e il rischio di rovesci e temporali sulle Alpi. Le temperature minime in lieve calo al Nord, mentre stabili le massime con valori intorno ai 32-38°C e picchi fino ai 40°C su Sicilia e Sardegna.

Anche venerdì 17 luglio 2026 un'altra giornata di sole sulle regioni del Centro-Sud e Isole. Alternanza di nuvole e schiarite al Nord. Il caldo continuerà a farsi sentire con afa in intensificazioni e temperature che sfioreranno quasi ovunque i 40°C.

Che tempo farà nel weekend in Italia: stop alla terza ondata di calore?

Le previsioni meteo per il weekend delineano l'indebolimento dell'anticiclone nord-africano e di conseguenza della terza ondata di calore della stagione. Sono in arrivo correnti d'aria fredda che si faranno sentire dapprima sulle regioni settentrionali per poi scivolare, con il passare dei giorni, anche sulle regioni del Centro-Sud e Isole.

Stop alla terza ondata di caldo della stagione con un ridimensionamento delle temperature anche se dalla prossima settimana, visto che per la giornata di sabato e domenica i valori resteranno ancora alti con picchi di 37-40°C sulle regioni del Centro-Sud e delle Isole. Il caldo continuerà a farsi sentire, in particolare su Sicilia e Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe anche superare i 40°C.

Nel dettaglio: sabato 18 luglio 2026 nuvole sparse su Alpi, Liguria, Nord-Est e vicine aree di Toscana e Marche con il rischio di rovesci e temporali isolati che con il passare delle ore si faranno sentire anche sul settore alpino centro-orientale, l’est della Lombardia, le Venezie, l’Emilia Romagna, l’alta Toscana e il nord delle Marche. Nel resto d'Italia bel tempo soleggiato con caldo intenso e temperature fino ai 35-40°C al Centro-Sud e picchi ancora più alti sulle Isole maggiori.

Anche domenica 19 luglio 2026 nuvole sparse al Nord con il rischio di temporali su Lombardia ed Emilia, mentre dal pomeriggio il maltempo si farà sentire lungo le Alpi e Prealpi centro-orientali e Appennino settentrionale. Bel tempo soleggiato nel resto d’Italia.

Dal punto di vista termico calano le temperature massime con valori compresi tra i 28 e 32 gradi sulle regioni del Nord e lungo il medio Adriatico. Ancora caldo al Sud con temperature tra i 34 e 38 gradi e picchi fino ai 40 gradi sulle Isole. La fine della terza ondata di calore al Centro-Sud e Isole è prevista per l'inizio della prossima settimana.