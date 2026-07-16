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Meteo, Italia divisa tra caldo estremo e temporali: fino a 45°C al Sud, allerta nubifragi al Nord. Le previsioni

Caldo e piogge in Italia alle prese con la terza ondata di calore e con la perturbazione n.3 di luglio 2026.
Clima16 Luglio 2026 - ore 13:29 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima16 Luglio 2026 - ore 13:29 - Redatto da Redazione Meteo.it

Clima caldo ed afoso al Centro-Sud e Isole, mentre instabile e variabile al Nord interessato dal transito della perturbazione n.3 di luglio 2026 che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Che tempo farà in vista del weekend?

Meteo, picco della terza ondata di caldo fino a 45°C

La perturbazione n. 3 del mese di luglio 2026 che ha colpito gran parte delle regioni del Nord sta abbandonando la Penisola favorendo un generale miglioramento del clima. Attenzione: nel pomeriggio non si escludono piogge e temporali per via dell'arrivo della perturbazione n.4 di luglio diretta lungo i settori alpini con un parziale coinvolgimento delle alte pianure.

Al Centro-Sud l'anticiclone nord-africano non molla la presa garantendo un clima stabile e soleggiato con temperature roventi e valori tra i 37-39°C e picchi fino a 45°C su Sardegna e Sicilia. Nel weekend si delinea il definitivo indebolimento della terza ondata di calore del 2026 con l'arrivo di correnti d'aria più fresca lungo tutto lo stivale che faranno calare di qualche grado le temperature dapprima al Centro-Nord e poi al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 16 luglio 2026: bel tempo soleggiato nelle prime ore del mattino su gran parte d'Italia. Dal pomeriggio clima caldo al Centro-Sud con qualche annuvolamento lungo l’Appennino.

Anche al Nord tempo soleggiato con alternanza di nuvole, mentre sulle zone di montagne non si esclude qualche isolato rovescio in particolare sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Valle d’Aosta, Alpi orientali tra Veneto e Friuli. In serata il maltempo potrebbe raggiungere anche l'alto Piemonte e Lombardia. Dal punto di vista termico valori bollenti al Centro-Sud con picchi superiori ai 40°C nelle zone interne e fino a 45°C su Sicilia e Sardegna.

Venerdì 17 luglio 2026 alternanza di nuvole e schiarite al Nord con il rischio di temporali solo sulle Alpi. Nel resto d'Italia bel tempo stabile e soleggiata con caldo intenso ed afa. Temperature intorno ai 40°C al Centro-Sud e Isole.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo del fine settimana confermano l'indebolimento dell’Anticiclone Nordafricano complice l'arrivo di correnti d'aria fresca provenienti dal Nord Atlantico che smorzeranno la terza ondata di calore dapprima sulle regioni del Nord e successivamente su quelle del Centro-Sud.

Nella giornata di domenica 19 luglio 2025 sulle regioni settentrionali clima instabile e variabile con un deciso calo delle temperature, mentre al Centro-Sud ancora caldo diffuso con picchi di temperature tra i 37-40 gradi. Nei giorni a seguire le correnti fresche raggiungeranno anche il resto del Paese mettendo così definitivamente fine alla terza ondata di calo della stagione.

Sabato 18 luglio 2026 nuvole sparse su Alpi, Liguria, Nord-Est e vicine aree di Toscana e Marche con il rischio di rovesci e temporali isolati che, con il passare delle ore, interesseranno anche il settore alpino centro-orientale, est della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, alta Toscana e Nord delle Marche. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese con temperature ancora anomale e valori tra i 35-40°C al Centro-Sud e Isole.

Da domenica 19 luglio 2026 nuvole diffuse al Nord con il rischio di temporali tra Lombardia ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire anche su Alpi e Prealpi centro-orientali e Appennino settentrionale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. In calo le temperature massime con valori compresi tra i 28 e 32°C al Nord e sul medio Adriatico, mentre al Sud la colonnina di mercurio segnare ancora tra i 34 e 38 gradi con picchi fino a 40 gradi sulle Isole.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio ore 15:04

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