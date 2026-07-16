Allerta meteo caldo il 17 luglio 2026 in Italia: 16 città da bollino rosso. La lista completa della città a rischio
Il Ministero della Salute ha diramato per la giornata di domani, venerdì 17 luglio 2026, un bollettino sulle ondate di calore in Italia. Cresce il numero di città da bollino rosso ed arancione, mentre calano quelle da bollino giallo.
Meteo, caldo record il 17 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso
La terza ondata di calore del 2026 ha raggiunto il suo picco in Italia con temperature sempre più bollenti. Il caldo si fa sempre più intenso con la colonnina di mercurio che sfiora anche la notte temperature minime mai al di sotto dei 25°C. In Italia il clima si fa sempre più rovente e anche nella giornata di venerdì 17 luglio 2026 scatta il bollino rosso in gran parte della città italiane.
Sono ben 16 le città italiane da bollino rosso che indica il livello massimo di allerta meteo per il caldo. In presenza di bollino rosso il Ministero della Salute segnala condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.
Scopriamo la lista delle 16 città da bollino rosso in Italia il 17 luglio 2026:
- Bologna
- Brescia
- Cagliari
- Campobasso
- Firenze
- Frosinone
- Genova
- Latina
- Milano
- Palermo
- Perugia
- Pescara
- Rieti
- Roma
- Torino
- Viterbo
Bollino arancione il 17 luglio 2026 in Italia per caldo anomalo
Non solo, sempre per venerdì 17 luglio 2026 scatta anche il bollino arancione di allerta meteo caldo in diverse città italiane. Il caldo si fa sempre più intenso con temperature anomale e da record con conseguenti disagi e criticità. In presenza di bollino arancione di allerta meteo caldo, il Ministero della Salute segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.
Nella giornata di venerdì 17 luglio 2026 sale a 4 il numero delle città contrassegnate dal bollino arancione di allerta meteo caldo:
- Ancona
- Civitavecchia
- Messina
- Napoli
Meteo, allerta caldo da bollino giallo il 16 luglio 2026: ecco dove
Infine il Ministero della Salute ha comunicato anche un bollettino sulle ondate di calore da bollino giallo il giorno 17 luglio 2026. Lo stato di allerta meteo caldo, contrassegnato dal bollino giallo, indica il livello più basso di allerta, ma allo stesso tempo invita alla massima prudenza visto che potrebbero presentarsi comunque temperature molto calde con caldo ed afa.
Ecco la lista delle città da bollino giallo il 17 luglio 2026 in Italia:
- Bari
- Bolzano
- Catania
- Reggio Calabria
- Trieste
- Venezia
- Verona
Come comportarsi in caso di ondate di calore?
Il Ministero della Salute invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad evitare di uscire nelle ore più calde della giornata. Non solo, è espressamente consigliato evitare l'esposizione diretta alla luce sole nelle ore più calde della giornata, ma anche di non praticare attività sportive all'aperto. Infine è importante bere tanta acqua per idratarsi e lasciar arieggiare le stanze nelle ore meno calde.