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Meteo, allerta gialla per temporali il 20 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Maltempo e temporali diffusi nella giornata di lunedì 20 luglio 2026 in Italia: le zone a rischio allerta meteo gialla per la Protezione Civile.
Clima19 Luglio 2026 - ore 18:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima19 Luglio 2026 - ore 18:35 - Redatto da Redazione Meteo.it

Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 20 luglio 2026

Un inizio di settimana nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia. Dopo settimane segnate dal grande caldo e dalla terza ondata di calore della stagione 2026, il maltempo è tornato protagonista da diversi giorni con tanto di allerte meteo comunicate dalla Protezione Civile. Anche lunedì 20 luglio 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi diffusi e violenti tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Il maltempo si è fatto già sentire nelle ultime ore con eventi meteorologici violenti e grandinate che hanno fatto registrare danni e disagi in Lombardia e Veneto, ma la situazione necessità di essere monitorata anche nella giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 20 luglio 2026 in Italia:

  • Emilia Romagna: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese;
  • Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale;
  • Marche;
  • Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Domenica 19 Luglio ore 23:48

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