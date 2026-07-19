Meteo, allerta gialla per temporali il 20 luglio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta una nuova allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le zone e regioni coinvolte nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla per piogge il 20 luglio 2026

Un inizio di settimana nel segno del maltempo in diverse regioni d'Italia. Dopo settimane segnate dal grande caldo e dalla terza ondata di calore della stagione 2026, il maltempo è tornato protagonista da diversi giorni con tanto di allerte meteo comunicate dalla Protezione Civile. Anche lunedì 20 luglio 2026 sono previsti fenomeni temporaleschi diffusi e violenti tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Il maltempo si è fatto già sentire nelle ultime ore con eventi meteorologici violenti e grandinate che hanno fatto registrare danni e disagi in Lombardia e Veneto, ma la situazione necessità di essere monitorata anche nella giornata di domani, lunedì 20 luglio 2026. Ecco le regioni e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali il 20 luglio 2026 in Italia: