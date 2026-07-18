Meteo, bollettino sulle ondate di calore per il 19 luglio 2026 in Italia: la città in allerta caldo

Anche domenica 19 luglio 2026 si prospetta una giornata all'insegna del grande caldo africano con temperature roventi e tantissime città italiane contrassegnate dal bollino rosso, arancione e giallo. Scopriamo insieme il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute.

Allerta meteo caldo il 19 luglio 2026 in Italia: le città da bollino rosso

Non si placa la terza ondata di calore della stagione 2026 anche nella giornata di domenica 19 luglio 2026. 14 città d'Italia sono contrassegnate dal bollino rosso di allerta meteo caldo che indica il livello più rischioso emesso dal Ministero della Salute. Ricordiamo che, in presenza di bollino rosso di allerta meteo caldo, sono previste condizioni climatiche di emergenza con possibili effetti negativi per i soggetti fragili come gli anziani, i bambini piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Una domenica "bollente" in gran parte d'Italia ancora alle prese dalla terza intensa e prolungata ondata di calore della stagione. Ecco la lista completa delle città d'Italia contrassegnate dal bollino rosso il 19 luglio 2026:

Bari

Campobasso

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Viterbo

Meteo, allerta da bollino arancione in 4 città d'Italia il 19 luglio 2026

Non solo, il Ministero della Salute ha emesso anche un bollettino sulle ondate di calore per domenica 19 luglio 2026 con tanto di allerta meteo caldo di bollino arancione. A differenza del bollino arancione, in presenza di bollino arancione si segnala la presenza di indicano condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Attenzione: si tratta di un livello intermedio di allerta meteo caldo che richiede un controllo costante visto che potrebbero registrarsi temperature eccezionali e caldo intenso.

L'allerta meteo caldo con bollino arancione è stata emessa per domenica 19 luglio 2026 nelle città:

Ancona

Catania

Messina

Reggio Calabria

Caldo record in Italia: le città da bollino giallo il 19 luglio 2026

Infine non da meno è lo stato di allerta meteo caldo diramato dal Ministero della Salute con tanto di bollino giallo. Pur essendo il livello più basso d'allerta meteo caldo, in presenza di bollino giallo per ondate di calore segnala la presenza di una condizione climatica di pre-allerta. Si tratta di una situazione meteo in cui le condizioni meteorologiche sono tali da poter precedere o favorire il verificarsi di un'ondata di calore da tenere sotto controllo.

Ecco tutte le città con bollino giallo il 19 luglio 2026 in Italia:

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Milano

Torino

Venezia

Verona

Il Ministero della Salute durante una ondata di calore invita tutti i cittadini, in particolare i soggetti a rischio e fragili, ad non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Non solo, è espressamente sconsigliato di esporsi alla luce diretta del sole nelle ore più calde e di non praticare attività sportive all'aperto. Infine tutti i cittadini sono invitati a bere tanto in quanto l'idratazione durante le ondate di calore è fondamentale.