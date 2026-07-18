Meteo, allerta gialla per piogge il 19 luglio 2026 in Italia: ecco dove
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 19 luglio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Scopriamo le regioni e zone coinvolte.
Allerta maltempo in Italia il 19 luglio 2026: le regioni in allerta gialla
Non solo caldo in Italia, visto che per la giornata di domenica 19 luglio 2026 la Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali. Nelle prossime ore in diverse regioni d'Italia, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare lo stato d'allerta meteo. Una domenica "bagnata" in diverse regioni che dovranno fare i conti con il transito di un sistema perturbato accompagnato da una massa d'aria più fresca che farà calare di diversi gradi anche le roventi temperature delle ultime settimane.
Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge nella giornata di domenica 19 luglio 2026:
- Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Alta pianura orientale;
- Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana - Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale - Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Alta pianura trevigiana occidentale - Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane - Bacino Livenza, Pianura centro meridionale - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino - Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale - Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Pianura centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Prealpi trevigiane - Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese - Bacino Adige, Costa centro-orientale - Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale - Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio - Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale - Bacino Adige, Pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pedemontana e alta pianura centrale - Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni - Bacini Brenta Bacchiglione Agno.