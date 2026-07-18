Meteo, allerta gialla per piogge il 19 luglio 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 19 luglio 2026, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in diverse regioni d'Italia. Scopriamo le regioni e zone coinvolte.

Allerta maltempo in Italia il 19 luglio 2026: le regioni in allerta gialla

Non solo caldo in Italia, visto che per la giornata di domenica 19 luglio 2026 la Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali. Nelle prossime ore in diverse regioni d'Italia, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare lo stato d'allerta meteo. Una domenica "bagnata" in diverse regioni che dovranno fare i conti con il transito di un sistema perturbato accompagnato da una massa d'aria più fresca che farà calare di diversi gradi anche le roventi temperature delle ultime settimane.

Ecco le regioni e zone interessate dall'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge nella giornata di domenica 19 luglio 2026: