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Quando finisce l'ondata caldo record?

Martedì e mercoledì calo delle temperature al Nord e sul versante Adriatico. Giovedì e Venerdì le temperature caleranno al Sud e sulle Isole maggiori, salvo poi risalire nella giornata di sabato. Ecco quando finirà il caldo record e le previsioni
Clima20 Luglio 2026 - ore 13:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima20 Luglio 2026 - ore 13:45 - Redatto da Redazione Meteo.it

Quando finisce l'ondata caldo record? Secondo le previsioni meteo il grande caldo ha le ore contate, quantomeno al Nord. In questo avvio di settimana, infatti, l’anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull’Italia centro-meridionale dove il caldo si mantiene su livelli eccezionalmente elevati, mentre le regioni settentrionali vengono lambite da correnti leggermente più temperate atlantiche, responsabili di condizioni di instabilità e di alcuni episodi temporaleschi, con valori termici un poco più contenuti. Ecco tutti i dettagli.

Quando finisce l'ondata di caldo? Calo delle temperature al Nord

Quando finisce l'ondata di caldo record che sta interessando l'Italia? Le previsioni non sono rosee per quanto riguarda il Sud e le Isole dove, soprattutto in Sardegna e Sicilia, tra oggi e domani, si arriveranno a sfiorare di nuovo i 45 gradi.

Al Nord invece le cose cambieranno. Il caldo si attenuerà e il termometro scenderà di qualche grado. Si sta avvicinando la perturbazione numero cinque del mese di luglio che consiste in un fronte temporalesco, che attraverserà la Penisola tra le prime ore di martedì e la mattinata di mercoledì, coinvolgendo più direttamente le regioni settentrionali e adriatiche. Si rinnova, però, il rischio di fenomeni violenti, associati a grandine, nubifragi e forti raffiche di vento.

A causa della perturbazione la massa d’aria più temperata che affluirà alle spalle del fronte nord atlantico consentirà uno stop alla lunga ed estenuante ondata di caldo estremo.

Di quanto caleranno le temperature? Si stima che il calo termico sarà in alcune zone dell’ordine dei 7-8 gradi. La colonnina di mercurio scenderà soprattutto in Val Padana e lungo l’Adriatico. In queste zone si arriveranno a segnalare valori anche sotto le medie del periodo.

A metà settimana caldo in attenuazione anche al Sud

Successivamente, nelle giornate centrali di questa settimana, l’ondata di calore si attenuerà anche al Sud e sulle isole maggiori. Queste ultime tuttavia, sebbene pure vi sia previsto un calo delle temperature tra giovedì e venerdì, saranno sfiorate solo temporaneamente dall’aria più fresca che invece interesserà più direttamente la parte orientale del Paese.

Giovedì 23 cielo avremo temperature in aumento al Nord e sulle regioni del versante adriatico, in calo lungo la fascia tirrenica, in Sicilia e in Calabria. Venerdì 24, invece, l'anticiclone in rinforzo sul Nord Italia e sul Mediterraneo occidentale. Le temperature saranno in diminuzione soprattutto sulle regioni del versante adriatico e al Sud. Si prevede però che da sabato le temperature dovrebbero tornare a crescere al Sud e sulla Sicilia.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Luglio ore 18:56

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