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Meteo, weekend rovente sull’Italia: in arrivo il caldo africano con temperature fino a 34 gradi. Le previsioni

Torna l'estate in Italia con la rimonta dell'alta pressione e temperature bollenti con picchi record. Le previsioni meteo.
Clima12 Giugno 2026 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it
Clima12 Giugno 2026 - ore 11:52 - Redatto da Meteo.it

L'estate torna protagonista in Italia complice la rimonta dell'alta pressione. Torna il caldo africano con temperature bollenti da Nord e Sud che preannunciano l'arrivo di una nuova ondata di caldo.

Meteo, caldo in arrivo in Italia da Nord a Sud

Dopo l'allontanamento della perturbazione n.3 di giugno 2026 l'Italia si ritrova a fare i conti con la rimonta dell'alta pressione. Nel weekend, infatti, l'alta pressione torna l'indiscussa protagonista garantendo un clima caldo e di stampo estivo con temperature in aumento e picchi dai 30° ai 34°.

Non solo, nei prossimi giorni è previsto anche l'arrivo di una massa d'aria calda subtropicale lungo il Mediterraneo centrale che darà il via ad una nuova ondata di calore dalla prossima settimana con un deciso aumento delle temperature e picchi fino ai 35°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 12 giugno 2026: nuvole lungo le Alpi centro-orientali e parte del Nord-Est con il rischio di deboli e isolate piogge in Alto Adige. Annuvolamenti anche sulle regioni del Sud e in Sicilia con il rischio di temporali solo su Calabria e nella Sicilia orientale. Bel tempo soleggiato nel resto d'Italia. Calano le temperature massime al Sud e lungo il medio Adriatico, mentre valori in rialzo a Nord-Ovest e in Sardegna.

Sabato 13 giugno 2026 bel tempo diffuso da Nord a Sud con sole e clima di stampo estivo. Nuvole solo sulle zone di Nord-Est e dal pomeriggio nelle zone di montagna. Dal punto di vista termico è previsto un aumento delle temperature con picchi di 30-32° al Nord, zone interne e tirreniche della penisola e in Sardegna. Valori più contenuti nel resto del Paese.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana: nuova ondata di calore in arrivo

Weekend di stampo estivo sull'Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione che garantirà un clima soleggiato con temperature in crescita con valori nella media. Nella giornata di domenica 14 giugno bel tempo da Nord a Sud con qualche annuvolamento solo sulla Liguria.

In serata non si esclude il rischio di rovesci o temporali, a carattere isolato, solo nel settore di Alpi, Prealpi orientali e Friuli. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con picchi che sfiorano i 33-34° al Nord e sulle aree di pianura e di valle poco lontane dal mare del Centro-Sud.

Le previsioni meteo in vista della prossima settimana delineano un parziale indebolimento dell'alta pressione al Nord dove è previsto il transito di un nuovo sistema perturbato.

Attenzione: si tratta di una tendenza ancora incerta, ma non si esclude il rischio di piogge e temporali tra lunedì 15 e martedì 16 giugno sulle regioni del Nord, zone alpine e, successivamente anche sulla valle padana tra Lombardia e Triveneto.

A seguire il caldo tornerà protagonista con una nuova ondata di calore per una risalita dell’alta pressione africana che, dal 17-18 giugno, farà incrementare le temperature con una fase di caldo intenso e persistente.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Giugno ore 13:08

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