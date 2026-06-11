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Meteo, ancora qualche rovescio poi cambia tutto: anticiclone in arrivo nel weekend. Le previsioni

Ultime piogge lungo le coste adriatiche e zone interne del Centro-Sud con un calo delle temperature. Nel weekend tornano il sole e il caldo.
Clima11 Giugno 2026 - ore 11:47 - Redatto da Meteo.it
Clima11 Giugno 2026 - ore 11:47 - Redatto da Meteo.it

Dopo l'ondata di maltempo che ha interessato gran parte del Nord Italia, la perturbazione n.3 di giugno si allontana verso i Balcani con gli ultimi strascichi di piogge e temporali lungo le coste adriatiche e zone interne del Centro-Sud. Tutto cambia nel weekend con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno del caldo.

Meteo, ultime piogge in Italia poi torna il caldo

Gli effetti della perturbazione n.3 di giugno, in allontanamento verso i Balcani, continuano a farsi sentire in Italia e in particolare nella giornata di oggi - giovedì 11 giugno 2026 - lungo le coste adriatiche e sulle zone interne del Centro-Sud dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti. La fase temporalesca sarà accompagnata anche un diffuso calo delle temperature su gran parte del Centro Italia e Sardegna e da domani, venerdì 12 giugno, anche sulle regioni meridionali dove da giorni si registrano temperature anomale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 11 giugno 2026: nuvole sulle regioni del Nord e centrali adriatiche con il rischio di piogge e temporali su Romagna, Marche e Abruzzo. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese e dal pomeriggio schiarite anche al Nord, mentre nuvole in aumento sulle regioni del Centro-Sud.

Non si esclude il rischio di piogge e temporali Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia Centrale e Settentrionale. In calo anche le temperature massime in Emilia, Romagna, regioni centrali, Sicilia Occidentale e Sardegna, mentre caldo estivo al Sud.

Nella giornata di venerdì 12 giugno 2026 ancora clima instabile su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia, mentre nuvole sparse sulle Alpi centrali e orientali. In serata è previsto un generale miglioramento in quasi tutto il Centro-Sud, ad eccezione del Salento e della Calabria dove non si escludono annuvolamenti. In calo le temperature minime al Centro e Sardegna, mentre le massime calano al Sud e Sicilia.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo in vista del secondo fine settimana di giugno 2026 delineano un cambio con la rimonta di un vasto campo di alta pressione con bel tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. In crescita anche le temperature che tornano su valori tipicamente estivi.

Sabato 13 maggio 2026 bel tempo soleggiato su tutte le regioni con temperature in diffuso aumento al Nord e Sardegna. Anche domenica 14 giugno bel tempo diffuso con un clima di stampo estivo da Nord a Sud. In serata non si esclude il rischio di rovesci o temporali nel settore delle Alpi e delle Prealpi orientali. In crescita le temperature, in particolare al Centro Sud.

L'evoluzione per la prossima settimana è ancora incerta, ma si delinea un possibile indebolimento dell'alta pressione al Nord con un calo delle temperature e il rischio di piogge isolate sui settori montuosi del Nordest. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno ore 15:13

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