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Maltempo Friuli Venezia Giulia: alberi abbattuti, allagamenti e cento richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco

Una perturbazione di forte intensità ha attraversato il Friuli Venezia Giulia, portando condizioni meteo avverse con rovesci temporaleschi, precipitazioni abbondanti, grandine e venti sostenuti.
Clima11 Giugno 2026 - ore 15:58 - Redatto da Meteo.it
Clima11 Giugno 2026 - ore 15:58 - Redatto da Meteo.it

Una violenta perturbazione ha interessato il Friuli nella giornata di ieri, causando danni diffusi in numerose aree della regione.

Il fenomeno, caratterizzato dal passaggio di una intensa "supercella" temporalesca, ha attraversato la pianura estendendosi fino alle Valli del Natisone. L'evento meteorologico è stato accompagnato da forti grandinate e raffiche di vento particolarmente intense.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, allagamenti e cento richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco

Dopo una notte più tranquilla e con condizioni meteorologiche in graduale miglioramento, il Friuli Venezia Giulia fa i conti con i danni provocati dal violento maltempo che mercoledì 10 giugno ha colpito gran parte della regione, interessando in modo particolare la provincia di Udine.

La Protezione Civile regionale ha ricevuto centinaia di richieste di intervento attraverso la Sala Operativa e il numero unico di emergenza 112, soprattutto dalle aree più colpite dell'Udinese.

I primi temporali intensi si sono abbattuti nel pomeriggio sulla Valle del But, dove nei comuni di Arta Terme e Zuglio si sono verificati allagamenti e disagi alla viabilità. Con l'avanzare della perturbazione, i fenomeni si sono estesi anche alla pianura friulana, causando accumuli d'acqua sulle strade e criticità in diversi centri abitati, tra cui Basiliano, Sedegliano e Pordenone.

Le forti raffiche di vento hanno provocato numerosi danni al patrimonio arboreo, con alberi e rami abbattuti in molti comuni distribuiti tra il Medio Friuli, il Pordenonese e le Valli del Natisone.

Le segnalazioni hanno riguardato località come Campoformido, Buttrio, Lestizza, Bertiolo, Pozzuolo del Friuli, Premariacco, San Pietro al Natisone e Sesto al Reghena. Problemi si sono registrati anche per alcune strutture edilizie, con il distacco di coperture e danni a infrastrutture secondarie nei territori di Camino al Tagliamento e Doberdò del Lago.

A Tolmezzo, inoltre, le piogge particolarmente abbondanti hanno causato la riattivazione di un movimento franoso nei pressi dell'abitato di Cazzaso, richiedendo un costante monitoraggio dell'area.

Meteo Friuli Venezia Giulia, le previsioni per le prossime ore

La situazione meteorologica torna gradualmente a migliorare su gran parte dell'Italia grazie al ritorno di condizioni più stabili. Nelle regioni settentrionali il sole sarà protagonista per gran parte della giornata, con qualche residuo annuvolamento soltanto nelle prime ore sul settore adriatico e possibili deboli piogge in esaurimento sul Friuli Venezia Giulia.

Al Centro il tempo si presenterà generalmente discreto, anche se lungo le coste adriatiche non mancheranno brevi momenti di variabilità con qualche precipitazione isolata tra Marche e Abruzzo durante il pomeriggio, in successiva estensione alle aree interne abruzzesi in serata.

Al Sud la giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel corso delle ore pomeridiane l'instabilità tornerà a interessare il versante adriatico, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali tra la Puglia centro-settentrionale e alcune zone del Salento.

In Sardegna prevarrà il bel tempo con cieli generalmente limpidi o leggermente velati. Le temperature subiranno una lieve diminuzione soprattutto al Centro-Nord e sull'isola sarda, riportandosi su valori più contenuti rispetto ai giorni precedenti.  

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Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Giugno ore 23:55

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