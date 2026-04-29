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Etna neve: spettacolari muraglioni alti 6 metri sorprendono turisti - Video

Etna ricoperto di candida neve: spettacolari muraglioni alti 6 metri hanno sorpreso i turisti che si sono ritrovati ad attraversare il varco a bordo del loro bus.
Clima29 Aprile 2026 - ore 13:43 - Redatto da Meteo.it
Clima29 Aprile 2026 - ore 13:43 - Redatto da Meteo.it

Le frequenti e abbondanti nevicate, un po' insolite, che durante i primi mesi del 2026 hanno interessato la Sicilia hanno dato vita a un accumulo di neve significativo che ha ricoperto completamente l'intera area sulla sommità del vulcano siciliano.

Neve sull'Etna: turisti attraversano strada con muraglioni alti 6 metri

Questa conseguenza, dovuta appunto al passaggio del ciclone, ha costretto alcuni operatori specializzati ad aprire un varco che taglia in due la molta neve accumulata sul suolo in modo da permettere il passaggio ai veicoli creando così una vera e propria strada in mezzo alla neve.

Ad usufruire del varco sono stati maggiormente i veicoli che trasportano i tanti turisti che ogni anno si recano sulla vetta del vulcano, vero e proprio simbolo della Sicilia, che richiama a se tantissimi visitatori ogni giorno.

Una volta creato il varco, i gruppi di turisti hanno avuto modo di raggiungere la vetta ma allo stesso tempo vivere un'esperienza più unica che rara: quella di attraversare una strada con muraglioni di neve alti addirittura 6 metri.

Video: Etna imbiancato

Un'esperienza suggestiva come testimoniano le immagini in questo video di Local Team, riprese da un drone, e che mostrano come il colore scuro del manto stradale taglia in due il bianco candido della neve che si è accumulata sul suolo. Dall'alto infatti sembra una linea nera su un foglio bianco.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 29 Aprile ore 14:51

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