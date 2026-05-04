Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Le previsioni

Il mese di maggio è iniziato nel segno della rimonta dell'anticiclone ma ora, in questi giorni, torna il maltempo con fenomeni temporaleschi diffusi sulle regioni del Centro-Nord. Al Sud, invece, bel tempo soleggiato con temperature di stampo primaverile. Scopriamo insieme le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: ecco dove

Al via una settimana caratterizzata da un clima perturbato per il passaggio di una serie di perturbazioni dirette principalmente sulle regioni del Centro-Nord. È in arrivo una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali diffusi, ma senza freddo visto che le perturbazioni trascineranno sulla nostra Penisola correnti meridionali relativamente calde.

Le temperature minime in crescita quasi ovunque, mentre i valori sono destinati a calare sulle regioni del Centro-Nord, le più interessate e colpite dal transito delle due perturbazioni di maggio. Al Sud, infatti, si delinea un clima primaverile con temperature che potrebbero sfiorare e in qualche caso superare anche i 25°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 4 maggio 2026: cielo sereno o poco nuvoloso al Sud, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di qualche pioggia sulle Alpi Occidentali e in Sardegna. Dal pomeriggio il maltempo si estenderà anche sulle pianure del Piemonte e al Ponente Ligure, mentre in serate maltempo diffuso a Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. In calo le temperature massime al Nord e regioni centrali tirreniche.



Martedì 5 maggio 2026 alternanza di sole e nuvole al Sud e Sicilia, mentre nuvole sul resto del Paese con piogge diffuse su gran parte del Centro-Nord. Il maltempo torna protagonista al Nord, ma anche sulle regioni centrali tirreniche, Marche, Campania, Sardegna e nel nord della Puglia. Non si escludono piogge e rovesci anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna. Dal punto di vista termico le temperature massime caleranno al Centro-Nord e in Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Le proiezioni meteo dei prossimi giorni delineano il passaggio di un flusso di correnti sud-occidentali sull'Italia segnata dal transito di alcune perturbazioni atlantiche dirette verso le regioni del Centro-Nord e Sardegna. Il Sud Italia e la Sicilia dovrebbero invece rimanere ai margini dei passaggi perturbati.

Dopo il transito della prima perturbazione, giunta in Italia tra lunedì 4 e martedì 5 maggio, da mercoledì 6 maggio è previsto il passaggio di una seconda perturbazione che interesserà la Sardegna e gran parte del Centro-Nord con piogge abbondanti lungo la pianura padano-veneta, il settore ligure, la Toscana, l’Umbria, il Lazio centro-settentrionale e la Sardegna tra le zone interne e il nordest dell’isola.

Al Sud tempo incerto con nuvole e il rischio di qualche isolato temporale notturno tra la Sicilia e la Calabria meridionale. Dal punto di vista termico, le temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al Centro Nord e picchi di 23-25 al Sud e nelle Isole.

Da giovedì 7 maggio si delinea un primo miglioramento con schiarite sulle regioni del Nord e lungo la bassa Val Padana. Il rischio di temporali resta attivo solo sulle regioni di Nord-Est. Al Centro-Sud, invece, clima variabile con il rischio di qualche debole pioggia isolata su Toscana, Umbria e alto Lazio, mentre tra pomeriggio e sera il maltempo dovrebbe interessare Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, nord della Campania e della Puglia. Le temperature massime in lieve aumento da Nord a Sud.

Venerdì 8 maggio 2026 non si esclude il rischio di qualche debole pioggia sulle regioni di Nord-Est e le zone interne e adriatiche, mentre da sabato 9 maggio clima asciutto da Nord a Sud. Come sempre, per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.