Meteo Italia, fase instabile nei prossimi giorni: temporali e rovesci in arrivo. Le previsioni

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo in Italia complice il transito della perturbazione n.4 del mese che, tra mercoledì 29 aprile e venerdì 1 maggio 2026, sarà accompagnata anche da un deciso calo delle temperature.

Meteo, clima instabile e variabile con piogge in Italia

Dopo il dominio dell'alta pressione torna il maltempo in Italia sulla scia del passaggio della perturbazione n.4 di aprile che, tra mercoledì 29 e i primi di maggio, determinerà anche un deciso crollo delle temperature. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale con piogge e rovesci diffusi in diverse regioni dove torna anche l'allerta meteo.

Dal punto di vista termico con l'arrivo di una massa d'aria fredda è previsto tra mercoledì e venerdì 1 maggio un calo delle temperature, in particolare lungo l’Adriatico dove la colonnina di mercurio scenderà di anche -10%. In vista del weekend dell'1 maggio 2026 la tendenza meteo delinea il ritorno di un clima soleggiato e stabile con un aumento delle temperature tra sabato 2 e domenica 3 maggio.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 29 aprile 2026: bel tempo soleggiato al Centro-Sud con nuvole in aumento su Sicilia e Sardegna dove non si escludono piogge e rovesci. Nuvole anche al Nord con clima instabile e il rischio di fenomeni temporaleschi su Lombardia, Piemonte, zone alpine e prealpine e alla dorsale appenninica settentrionale. In calo le temperature massime al Nord-Est, mentre restano stabili nel resto d'Italia.



Giovedì 30 aprile 2026 torna il sole in Sicilia, mentre nuvolosità diffuse nel resto del Paese con piogge e rovesci su Piemonte, Sud peninsulare, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche le zone interne del basso Lazio e sulla Sardegna con un miglioramento generale e rasserenamenti su tutto il Centro e in Puglia. Calano ancora le temperature al Nord e sulle regioni peninsulari, mentre stabili con valori oltre i 25 gradi sulle Isole.

Meteo, la tendenza in vista del ponte dell'1 maggio 2026

Le previsioni meteo per il weekend del 1 maggio 2026 delineano il ritorno di un clima stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo centrale ed in estensione sull'Italia. Dal punto di vista termico le temperature restano al di sotto della media, mentre da venerdì 1 maggio è previsto un aumento generale grazie anche alla presenza dei venti caldi di Scirocco.

Venerdì 1 maggio 2026 bel tempo soleggiato con qualche nuvola solo su Sicilia dove non si escludono isolati rovesci e temporali. Nuvole, invece, all’estremo Nord-Ovest, in Sardegna e, inizialmente, anche su medio Adriatico e parte del Sud. In calo le temperature minime al Sud e sulle isole, mentre in crescita al Nord.

Sabato 2 maggio 2026 ancora bel tempo con sole e qualche annuvolamento solo sulle Alpi, Appennino calabro e i monti della Sicilia. In crescita le temperature lungo tutto lo stivale.