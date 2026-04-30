Meteo per il ponte del 1° Maggio 2026 in Italia: torna il caldo con la Festa dei Lavoratori

Il mese di maggio 2026 prende il via con un clima soleggiato e caldo, complice la rimonta dell'alta pressione, dopo una settimana che è stata segnata dal passaggio di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali in gran parte del Paese. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, una fine di aprile nel segno della instabilità in Italia con piogge e temperature in calo

Gli effetti della perturbazione n.4 di aprile, accompagnata da correnti fredde, si fanno ancora sentire in Italia alle prese con un clima instabile e variabile in particolare sulle regioni del Sud e centrali adriatiche dove non si escludono piogge e rovesci con temperature in sensibile calo e valori di gran lunga inferiori alla media del periodo.

La situazione è destinata a migliorare con l'arrivo di maggio: dal 1° maggio, infatti, a parte gli ultimi strascichi della perturbazione sull'estremo Sud, nel resto d'Italia torna il sole. La tendenza meteo delinea per il weekend del 2-3 maggio 2026 la rimonta dell'alta pressione con giornate soleggiate e calde accompagnate da un rialzo generale delle temperature. Domenica 3 maggio non si esclude un aumento della nuvolosità che anticipa il clima instabile e variabile della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 30 aprile 2026: bel tempo soleggiato sulle regioni di Nord-Est, Toscana, Sicilia e Sardegna, mentre nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge isolate su Piemonte, regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud Peninsulare.

Nel pomeriggio alternanza tra schiarite e nuvole su Umbria e Marche e Abruzzo, mentre il maltempo torna protagonista su Lazio centro-meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria, zone interne della Sicilia orientale e della Sardegna. Dal punto di vista termico le temperature massime calano quasi ovunque con valori compresi tra i 15-24°, mentre picchi di 26-27° sulle Isole maggiori.

Il 1° maggio 2026, giornata della Festa dei Lavoratori, si delinea un clima variabile con alternanza di sole e nuvole su Calabria, Sicilia e Sardegna con il rischio di piogge e temporali isolati nelle prime ore del mattino su Calabria e Sicilia orientale. Nel resto del Paese clima soleggiato con le temperature massime in lieve aumento sulle regioni settentrionali, mentre calano al Sud e Isole.

Meteo, che tempo farà nel primo weekend di maggio 2026?

Le previsioni meteo per il ponte del 1° maggio 2026 sono nel segno dell'alta pressione che, dopo essersi estesa lungo il Mediterraneo, raggiungerà anche l'Italia garantendo giornate climaticamente stabili e soleggiate. In crescita anche le temperature con valori in linea per il periodo.

Sabato 2 maggio 2026 bel tempo con sole su gran parte del Paese con qualche annuvolamento solo su Alpi occidentali, Appennino meridionale, Calabria, Sicilia orientale.

Anche domenica 3 maggio 2026 si delinea una giornata soleggiata con temperature in crescita, in particolare nelle regioni del Nord e Sardegna dove si registreranno valori anche superiori alla media. Da segnalare anche un aumento della nuvolosità nei settori più occidentali del Paese che in serata raggiungeranno gran parte d'Italia.

L'aumento della nuvolosità delinea il cambiamento previsto con l'inizio della prossima settimana quando potrebbero arrivare alcune perturbazioni atlantiche sull'Italia. Al momento ci sono ancora ampi margini di incertezza: per questo motivo vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.