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Calabria, maltempo e raffiche di vento: scoperchiato capannone industriale - Foto e video

Maltempo in Calabria con forti raffiche di vento: danni ingenti per un capannone industriale di una nota azienda di torrefazione.
Clima17 Marzo 2026 - ore 14:36 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Marzo 2026 - ore 14:36 - Redatto da Meteo.it

Un'ntensa ondata di maltempo con forti raffiche di vento si è abbattuta sulla Calabria nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo 2026. Diversi i danni causati maggiormente dal forte vento costringendo i Vigili del fuoco a intervenire in diverse località della regione.

Maltempo in Calabria: danni a un capannone industriale

Tra i danni causati dalle forti raffiche di vento che ieri si sono abbattute su diverse località della Calabria, si contano quelli che hanno interessato un capannone all'azienda di torrefazione Guglielmo Caffè, situata nel Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. Il vento ha letteralmente scoperchiato e danneggiato la copertura della struttura realizzata con pannelli coibentati.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Gli uomini dei Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente in modo da mettere in sicurezza l'intera area interessata dai danni subiti a causa del maltempo che nella giornata di ieri ha interessato la Calabria. Dalle prime verifiche effettuate sul posto dal personale dei Vigili del fuoco, sembrerebbe che la struttura portante del capannone dell'azienda di torrefazione non avrebbe subito alcun danno.

Nessun danno alle persone

La struttura danneggiata dal maltempo è un capannone della grandezza di oltre 5mila metri quadrati ed è utilizzato dalla nota azienda di torrefazione Guglielmo Caffè per la linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. Stando a quanto riportato dai media locali, non si registrano danni alle persone che lavorano solitamente all'interno della struttura.

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Ultimo aggiornamento Martedì 17 Marzo ore 17:53

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