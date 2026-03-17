Meteo, ondata di neve: 72 ore di fiocchi sull’Appennino e nel weekend sulle Alpi

Cosa dicono le previsioni meteo sull'ondata di maltempo e di neve che nelle prossime 72 ore colpirà l'Italia? Dove sono previsti i fiocchi? Sull'Appennino tornerà la Dama Bianca e si abbasseranno le temperature, ma nel fine settimana la neve è attesa anche sulle Alpi.

Che altro ci attende? Ebbene, la perturbazione attualmente sul nostro Paese continuerà a condizionare il tempo soprattutto sulle regioni meridionali e sul versante adriatico, con piogge diffuse, rovesci anche intensi e forti raffiche di vento.

Situazione decisamente più stabile invece al Nord e sulla Toscana, dove prevarranno ampie schiarite. È infine importante segnalare il rischio valanghe sulle Alpi a causa delle recenti e abbondanti nevicate.

Previsioni meteo: dove e quando nevicherà nelle prossime ore?

Cosa dicono le previsioni meteo su dove e quando nevicherà nelle prossime 72 ore? Sottolineando che la neve è già presente sull’arco alpino, con accumuli recenti importanti che comporteranno un importante rischio valanghe in diverse zone montane nelle prossime ore, possiamo dire che nei prossimi giorni sono attesi fiocchi soprattutto sull'Appennino - Centro Meridionale. Nello specifico: mercoledì 18 marzo nevicherà sull'Appennino Centrale con quota neve oltre 800–1200 metri e sull'Appennino Meridionale oltre 1200–1400 metri.

Nella giornata di giovedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe e festa del papà, avremo residue nevicate sulle cime appenniniche del Sud, soprattutto in Calabria, nelle prime ore del giorno. Venerdì sarà una giornata di tregua senza fiocchi bianchi.

Sabato 21 marzo, invece, secondo le ultime tendenze meteo, ancora da confermare, avremo neve sulle Alpi attorno ai 1000 metri. Pare che potranno essere coinvolte da intense nevicate anche le aree pedemontane del Nord.

Le previsioni nel dettaglio giorno dopo giorno fino al fine settimana

Che tempo farà mercoledì 18 marzo 2026? In giornata arriverà aria fredda dai Balcani sull'Italia che farà registrare un sensibile calo delle temperature. Avremo pertanto un peggioramento diffuso su gran parte del Centro-Sud e delle Isole, con piogge e rovesci sparsi, ma soprattutto con temporali frequenti su Campania, Calabria e Sicilia.

In questa giornata la neve sarà protagonista lungo l’Appennino: Centrale sopra 800–1200 metri e Meridionale sopra 1200–1400 metri. Sulle Alpi invece il tempo sarà più stabile e soleggiato.

Giovedì 19 marzo 2026 ci saranno residui di instabilità al Sud, soprattutto al mattino con piogge ancora presenti su Calabria e zone ioniche e possibile neve solo sulle cime appenniniche. Tempo stabile e soleggiato al Centro-Nord.

Venerdì, invece, ci sarà un generale miglioramento anche al Sud con sole prevalente quasi ovunque e solo qualche disturbo sui rilievi calabresi e siciliani. Occhi puntati sul fine settimana visto che nella giornata di sabato, secondo le ultime tendenze, una nuova perturbazione colpirà il Nord con piogge diffuse e neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri.