Maltempo in Italia: il ciclone Jolina porta piogge, temporali e grandine. Le previsioni

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia, in particolare nelle regioni del Sud con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. Non solo, al Centro-Sud anche fortissime raffiche di vento, mentre il sole torna protagonista al Nord. Le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: maltempo al Centro-Sud e sole al Nord

Gli effetti della perturbazione n.5 di marzo continuano a farsi sentire sull'Italia, in particolare sulle regioni del Sud con piogge e temporali intensi e accumuli importanti su Basilicata, Calabria e Sicilia.

Al Nord, invece, clima stabile e soleggiato, ma non si esclude il rischio valanghe sull’arco Alpino per le recenti abbondanti nevicate. Intanto da mercoledì 18 marzo 2026 è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda dai Balcani diretta sulle regioni adriatiche, meridionali e Isole con un conseguente calo delle temperature. Sugli Appennini nevicate fino a 1000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 17 marzo 2026: bel tempo soleggiato al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole sparse con il rischio di piogge e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Dal punto di vista termico calano le temperature massime da Nord a Sud con valori in linea con il periodo.

Mercoledì 18 marzo 2026 bel tempo sulle Alpi, mentre nuvole nel resto del Paese. Piogge e rovesci su gran parte delle regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, Sud e Isole, ma con il passare del tempo il maltempo si farà sentire anche su Campania, Calabria e Sicilia. La neve torna protagonista sull’Appennino Centrale oltre 800-1200 metri e sull’Appennino Meridionale al di sopra di 1200-1400 metri. In calo le temperature lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza meteo in vista del weekend in Italia

Da giovedì 19 marzo 2026 la tendenza meteo conferma la presenza di una circolazione ciclonica sulle regioni del Sud con il rischio di piogge e rovesci su Calabria, Sicilia, ma anche in Abruzzo e Molise. In Sardegna nuvole sparse, mentre nel resto del Centro-Nord si delinea una stabilità anticiclonica con tempo soleggiato. In calo le temperature sul basso Ionio, mentre in crescita nel resto del Paese.

Venerdì 20 marzo 2026 ancora instabilità sulle regioni del Sud, in particolare Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Centro-Sud prevale il sole. Schiarite anche al Nord. Dal punto di vista termico temperature diffusamente in calo nei valori minimi, mentre le massime in crescita al Nord-Ovest e Sicilia.

Le previsioni meteo in vista della parte finale della settimana delineano la presenza di una anticiclone di blocco sull’Europa centro-settentrionale che continuerà ad esporre l’Italia ad un flusso di correnti orientali relativamente fredde provenienti dai Balcani.

Non si esclude il transito di nuovi sistemi perturbati con piogge e temporali diffusi su Piemonte e Liguria, ma anche Calabria e Sardegna. Naturalmente si tratta solo di una evoluzione che al momento è ancora incerta per il fine settimana. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.