FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla per criticità il 3 febbraio 2026 in Italia:...

Meteo, allerta gialla per criticità il 3 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte

Scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia il giorno 3 febbraio 2026: tutte le regioni a rischio.
Clima2 Febbraio 2026 - ore 17:29 - Redatto da Meteo.it
Clima2 Febbraio 2026 - ore 17:29 - Redatto da Meteo.it

Nuovo stato di allerta meteo in Italia per la giornata di domani, martedì 3 febbraio 2026. Dopo una breve tregua torna il maltempo in gran parte del Paese con un nuovo bollettino di allerta. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Meteo, allerta gialla il 3 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

La prima settimana di febbraio 2026 è nel segno del maltempo e di una nuova allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 3 febbraio 2026. Dopo un weekend di tregua dal maltempo, l'Italia deve fare i conti con il passaggio di nuove perturbazioni che interesseranno principalmente le regioni del Centro-Nord con fenomeni intensi e violenti tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino d'allerta.

Scatta l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico il 3 febbraio 2026 in due regioni d'Italia. Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità di subire danni a causa di eventi legati all'acqua, principalmente esondazioni di fiumi o allagamenti, causati da piene eccezionali che superano la capacità degli argini, o dalla rottura degli argini stessi, con conseguenze su persone, beni e ambiente. Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idraulico il 3 febbraio 2026 scatta in:

  • Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana;
  • Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt.

Meteo, scatta l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Italia il 3 febbraio 2026

Attenzione da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità.

Lo stato di allerta meteo gialla di rischio idrogeologico è stata emessa per il 3 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola;
  • Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu;
  • Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima;
  • Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo prossimi giorni: in arrivo neve tra Piemonte e Lombardia?
    Clima2 Febbraio 2026

    Meteo prossimi giorni: in arrivo neve tra Piemonte e Lombardia?

    Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla quota neve in Piemonte e in Lombardia? Ecco tutti i dettagli e le informazioni utili.
  • Meteo prima settimana di febbraio 2026: pioggia sull'Italia?
    Clima2 Febbraio 2026

    Meteo prima settimana di febbraio 2026: pioggia sull'Italia?

    Dopo una breve tregua dal maltempo tornano le piogge in Italia con neve fino a quote collinari. Le previsioni meteo.
  • Meteo, allerta gialla il 1 febbraio 2026 in Italia: ecco dove
    Clima31 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 1 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

    Il mese di febbraio 2026 inizia con la prima allerta meteo gialla in Italia: piogge e possibili criticità in diverse regioni.
  • Allerta arancione e gialla il 31 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima30 Gennaio 2026

    Allerta arancione e gialla il 31 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Il mese di gennaio 2026 si conclude con una nuova allerta meteo arancione e gialla in alcune regioni per maltempo e criticità.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Tendenza31 Gennaio 2026
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Nuove fasi di maltempo in arrivo nella prima settimana di febbraio con piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi. Venti molto intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Febbraio ore 20:11

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154