Allerta arancione e gialla il 31 gennaio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Scatta ancora l'allerta meteo arancione e gialla nella giornata di domani, sabato 31 gennaio 2026. Il maltempo si conferma l'indiscusso protagonista anche nell'ultimo giorno di gennaio con eventi meteorologici intensi e violenti tali da far scattare l'allerta meteo.

Italia nella morsa del maltempo: dove scatta l'allerta arancione il 31 gennaio 2026

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 31 gennaio 2026, un bollettino di allerta arancione in Italia. Lo stato di allerta arancione indica una criticità moderata per la presenza di possibili fenomeni meteo intensi e diffusi come forti temporali, vento forte o rischio idrogeologico, che possono causare pericoli significativi per l'incolumità delle persone e danni estesi a cose, edifici e infrastrutture, richiedendo la massima attenzione e l'adozione di misure precauzionali.

Nel dettaglio lo stato di allerta arancione è stato emesso per il 31 gennaio 2026 per possibile rischio idrogeologico in una sola regione. Si tratta della Sardegna già fortemente colpita nei giorni scorsi dal passaggio di una serie di perturbazioni che hanno fatto registrare ingenti danni e disagi. L'allerta arancione per rischio idrogeologico è stata comunicata per sabato 31 gennaio 2025 in Sardegna nelle zone: Iglesiente, Campidano.

Allerta gialla il 31 gennaio in Italia: le regioni coinvolte

Non solo, la Protezione Civile ha emesso per sabato 31 gennaio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo di due perturbazioni, le ultime del mese di gennaio 2026, che riporteranno piogge e temporali diffusi in gran parte del Sud Italia e Isole. Lo stato di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali è stato emesso per il 31 gennaio 2026 in:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Sardegna : Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Non solo, da prestare attenzione anche allo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idraulico il 31 gennaio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale; Sardegna : Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 31 gennaio 2026 nelle seguenti regioni e zone: