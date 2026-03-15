Meteo, allerta arancione e gialla il 16 marzo 2026 in Italia: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per lunedì 16 marzo 2026 un duplice bollettino di allerta arancione e gialla per maltempo e criticità in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta arancione il 16 marzo 2026

L'inizio della settimana è nel segno del maltempo in Italia. Il transito di una nuova perturbazione fa sentire i suoi effetti in gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare l'allerta arancione in diverse regioni. L'allerta arancione indica un livello di criticità moderata per la presenza di fenomeni meteorologici intensi e di conseguenza pericolosi per l'incolumità delle persone e per i beni. In questa fase, gli eventi meteo previsti sono più forti e diffusi rispetto all'allerta gialla, ma meno estremi dell'allerta rossa. Nel dettaglio la Protezione Civile ha comunicato per il 16 marzo 2026 lo stato di allerta arancione per piogge e temporali in due regioni:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Non solo, da non sottovalutare è anche l'allerta meteo arancione per rischio idraulico il 16 marzo 2026 in Italia. Ecco le regioni e zone a rischio:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine sempre per lunedì 16 marzo 2026 è stata emessa anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta gialla il 16 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla il 16 marzo 2026 per piogge e temporali in 3 regioni. Ecco le zone a rischio:

Basilicata ;

; Puglia : Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Massima attenzione anche per lo stato di allerta meteo gialla diramata per rischio idraulico che indica la probabilità che si verifichino allagamenti ed inondazioni a causa del superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua come fiumi, torrenti, canali. L'allerta gialla è stata emessa in una sola regione, la Sicilia e nel dettaglio nelle zone: Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione Civile per il 16 marzo 2026 nelle regioni e zone: