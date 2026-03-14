Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge e neve da Nord a Sud

Il maltempo torna protagonista in Italia nel secondo weekend di marzo complice il transito di una nuova perturbazione diretta dapprima verso il Nord-Ovest e poi il Sud con fenomeni temporaleschi intensi. Sulle Alpi torna anche la neve abbondante.

Meteo, l'alta pressione lontana dall'Italia: torna il maltempo

Al via una lunga fase climatica caratterizzata dall'assenza dell'alta pressione sull'Italia sottoposta al transito di una serie di sistemi perturbati. Clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale con l'arrivo di una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature riportando i valori nella media. Tra oggi - sabato 14 marzo - e domani è previsto anche un peggioramento per il passaggio della perturbazione n.5 del mese diretta dapprima sulle regioni del Nord e poco dopo su Nord-Ovest e Sardegna. Da domenica 15 marzo gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche al Sud, in particolare sulla Sicilia e Calabria. Piogge e rovesci anche intensi sulle regioni di Nord-Ovest e Isole, mentre sulle Alpi sono previste nevicate abbondanti fino ad metro, un metro e mezzo di accumulo in quota. Dal punto di visa termico si delinea un crollo delle temperature con valori che, in alcuni regioni, scenderanno anche al di sotto della norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 14 marzo 2026: nubi in aumento al Nord, unica eccezione l'Emilia Romagna. Piogge e rovesci sul Veneto e zone di Nord-Ovest in intensificazioni nelle ore pomeridiane. Neve intorno ai 1500 metri sulle Alpi. Nuvole diffuse al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali sulla Sicilia, Puglia e in serata anche su Sardegna. In calo le temperature al Nord, mentre senza grandi variazioni nel resto del Paese.

Domenica 15 marzo 2026: nuvole in gran parte del Nord Italia e Isole. Non si esclude il rischio di rovesci e temporali sulle regioni settentrionali con rapida espansione anche su Sardegna, Sicilia e Calabria. Anche nel resto del Paese previsti fenomeni temporaleschi sporadici ed intermittenti. In serata un miglioramento sulle regioni del Nord. Le temperature massime in calo in Sardegna, mentre stabili altrove.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana in Italia

Le previsioni meteo per l'inizio della prossima settimana sono ancora influenzate dagli effetti della perturbazione n.5 di marzo con il rischio di piogge e temporali sulle regioni del Sud. Non solo, si delinea anche l’arrivo di un altro impulso instabile in discesa dalle alte latitudini verso il Nordest e il settore adriatico accompagnato da una massa d'aria più fredda che, dopo una lunga fase mite, farà crollare le temperature verso valori anche leggermente sotto le medie stagionali.

Nel dettaglio lunedì 16 marzo 2026 clima perturbato al Sud con il rischio di temporali diffusi e abbondanti su Calabria, Sardegna e Sicilia. Al Centro-Nord alternanza di nuvole e schiarite, ma dal pomeriggio non si esclude il rischio di temporali su diverse regioni. In calo le temperature massime sulle zone di Nord-Ovest, Sardegna, Triveneto e sul Sud peninsulare.

Martedì 17 marzo 2026 schiarite su gran parte del Nord Italia e Toscana, ma clima soleggiato anche Sardegna con il rischio di piogge solo sul lato tirrenico e nel Cagliaritano. Nel resto del Centro-Sud tempo instabile con il rischio di precipitazioni nei versanti ionici della Calabria e della Sicilia e nel settore tra Abruzzo, Molise, Foggiano e basso Lazio. Le temperature minime calano al Nord, mentre le massime scendono su Emilia Romagna, Sardegna e aree più perturbate del Centro. Infine mercoledì 18 marzo 2026 nuvole sparse sulle regioni del Centro-sud con il rischio di temporali lungo il medio Adriatico, Appennino, est della Sardegna, Calabria e soprattutto sulla Sicilia orientale e meridionale. Al Nord schiarite con temporanei annuvolamenti.