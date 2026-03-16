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Meteo, allerta arancione e gialla il 17 marzo 2026 in Italia: le regioni a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia: scatta una nuova allerta meteo arancione e gialla il 17 marzo 2026 in gran parte del Paese.
Clima16 Marzo 2026 - ore 17:04 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Marzo 2026 - ore 17:04 - Redatto da Meteo.it

Nuovo stato di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, in gran parte d'Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per maltempo e criticità. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Allerta arancione in Italia il 17 marzo 2026: ecco dove

Scatta l'allerta arancione il 17 marzo 2026 in Italia per maltempo e criticità. Il transito della perturbazione n.5 del mese continua a far sentire i suoi effetti nelle regioni del Centro-Sud interessate da fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali che il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un nuovo bollettino di allerta meteo arancione per piogge e temporali. Ecco dove scatta l'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali il 17 marzo 2026 in Italia:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Non solo, sempre il 17 marzo 2026 scatta l'allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Massima attenzione anche per l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico emessa per martedì 17 marzo 2026 in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla per piogge e criticità il 17 marzo 2026

Piogge e temporali diffusi in gran parte d'Italia anche nella giornata di domani, martedì 17 marzo 2026. Oltre allo stato di allerta arancione, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per il 17 marzo anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in ben 5 regioni. Ecco tutte le zone a rischio:

  • Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

L'allerta meteo gialla, che indica una criticità ordinaria per la presenza di fenomeni meteo intensi, localizzati e potenzialmente pericolosi come temporali, allagamenti, frane. Segnala un livello di attenzione, ma di non emergenza che richiede cautela per possibili danni circoscritti, disagi (sottopassi allagati, rami caduti) e rischi per la sicurezza in aree specifiche. Nel dettaglio l'allerta gialla per rischio idraulico scatta il 17 marzo 2026 in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico diramata dalla Protezione Civile il 17 marzo 2026 nelle seguenti regioni e zone:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 17:44

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