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Meteo Italia: maltempo al Nord e peggioramento atteso anche al Sud. Le previsioni

Piogge e temporali lungo tutto lo stivale complice il transito di una nuova perturbazione che farà sentire i suoi effetti da Nord a Sud.
Clima16 Marzo 2026 - ore 15:05 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Marzo 2026 - ore 15:05 - Redatto da Meteo.it

L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo complice il passaggio della perturbazione numero 5 di marzo diretta nella giornata di oggi - lunedì 16 marzo 2026 - sulle regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore il maltempo raggiungerà anche il Nord.

Meteo, piogge e temporali in Italia

Clima instabile e variabile in gran parte d'Italia per il transito della perturbazione n.5 del mese che è sopraggiunta dapprima sulle regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi abbondanti ed intensi su Basilicata, Calabria e Sicilia dove sono previsti fino a 150 mm di pioggia, con possibili picchi di 250-300 mm sulle aree montuose.

Massima attenzione per lo stato di allerta meteo arancione e gialla diramata dal Dipartimento della Protezione Civile in diverse regione del Centro-Sud. Al Nord, invece, scatta il rischio valanghe sull’Arco Alpino, previsto fino al grado 4 in Valle d’Aosta e Piemonte, per le recenti abbondanti nevicate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 16 marzo 2026: bel tempo soleggiato nelle regioni del Nord e Toscana, mentre nuvole sparse nel resto del Paese. Piogge e rovesci su Abruzzo, Molise, tutto il Sud Peninsulare, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. Dal pomeriggio clima in miglioramento al Nordovest, Emilia, Romagna, Umbria e Toscana con nuvole nel resto del Paese.

Non si escludono ancora piogge su Friuli, Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna, con neve sulle Alpi Friulane oltre 1500 metri. In crescita le temperature massime al Nord, regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori, mentre in calo al Sud.

Martedì 17 marzo 2026 ancora piogge e temporali diffusi sulle regioni del Nord con un possibili miglioramento nel pomeriggio e durante la notte. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi e persistenti nei settori ionici e nel sud della Puglia.

Al Centro-Nord e sulla Sardegna. Nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, invece, tempo per lo più soleggiato con nuvole nelle prime ore del mattino, ma in dissolvimento durante la giornata. In calo le temperature massime al Nord e regioni adriatiche.

Meteo, le previsioni per la settimana in Italia

La tendenza meteo in vista della seconda parte della settimana delinea una modifica sostanziale della circolazione atmosferica. In arrivo un flusso di correnti orientali provenienti dai Balcani che, da mercoledì 18 marzo 2026, faranno affluire aria più fredda con un brusco calo delle temperature e valori sotto la media dopo una lunga fase climatica mite. Clima in miglioramento complice l'allontanamento dell'intenso vortice ciclonico che negli ultimi giorni ha interessato gran parte del Centro-Sud con piogge e temporali.

Intanto una massa d'aria fredda in arrivo dai Balcani è diretta verso l'Italia favorendo anche il ritorno della neve sull'Appennino al di sotto dei 1000 metri localmente fin verso i 500-600 metri su quello centrale adriatico. Clima stabile e per lo più soleggiato sulle regioni del Nord e centrali tirreniche con il rischio di nuvole in aumento. Da segnalare anche forti venti su Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo ore 17:51

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