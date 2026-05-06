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Meteo: allerta arancione in Toscana, allerta gialla in altre sei regioni. Ecco dove

Piogge e temporali continuano a interessare il Centro-Nord: Protezione Civile segnala criticità in Toscana e allerta gialla in sei regioni, mentre un primo miglioramento è atteso da domani.
Clima6 Maggio 2026 - ore 09:32 - Redatto da Meteo.it
Clima6 Maggio 2026 - ore 09:32 - Redatto da Meteo.it

Continua l’ondata di maltempo che da ieri sta interessando il Centro-Nord Italia, con piogge, temporali anche intensi e un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, con allerta arancione in Toscana e allerta gialla in altre sei regioni.

Un primo miglioramento è atteso soltanto dalla giornata di domani, quando la perturbazione tenderà gradualmente a spostarsi verso l’Europa orientale. Tuttavia, nei prossimi giorni resteranno possibili piogge sparse, soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul Nord-Est.

Allerta meteo oggi, 6 maggio: arancione in Toscana, gialla in sei regioni

La situazione più critica riguarda la Toscana, dove è stata diramata un’allerta arancione nelle aree Serchio-Costa e Serchio Lucca. In queste zone sono attese precipitazioni intense, con possibili criticità legate al rischio idrogeologico e idraulico. La Protezione Civile ha inoltre disposto l’allerta gialla in sei regioni:

Emilia-Romagna, principalmente per rischio idraulico; Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria, dove l’allerta riguarda soprattutto il rischio temporali. Il quadro meteorologico resta quindi instabile, con fenomeni localmente intensi e possibili disagi nelle aree più esposte.

Previsioni meteo al Nord: temporali forti e neve sulle Alpi

Al Nord il cielo si presenterà in prevalenza coperto. Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, al mattino sono attesi rovesci e temporali, anche di forte intensità, su Liguria di levante, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Dal primo pomeriggio i fenomeni tenderanno a estendersi anche al resto del Triveneto. Sono inoltre previste nevicate lungo l’arco alpino centro-occidentale, ma solo a quote elevate, generalmente al di sopra dei 2200-2400 metri.

Maltempo al Centro e in Sardegna: piogge intense sulla Toscana

Al Centro il tempo sarà molto nuvoloso, con piogge e temporali diffusi. I fenomeni più intensi sono attesi ancora una volta sulla Toscana, mentre su Marche, Umbria e alto Lazio sono previsti rovesci in estensione verso il settore adriatico nelle ore serali. In serata è previsto un lieve miglioramento sull’alta Toscana, sulle Marche e sull’Abruzzo. Sulla Sardegna il cielo sarà nuvoloso, con rovesci sparsi e qualche temporale isolato. I fenomeni dovrebbero attenuarsi dal tardo pomeriggio.

Previsioni al Sud e in Sicilia: nubi in aumento e rovesci sui rilievi

Al Sud e in Sicilia la giornata inizierà con condizioni più stabili, caratterizzate da cielo poco nuvoloso, velature e nubi medie.

Dal tardo pomeriggio sono però attesi brevi rovesci e occasionali temporali sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, oltre che sulla Puglia garganica. In Sicilia il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma con bassa probabilità di pioggia.

Temperature, venti e mari: clima instabile sull’Italia

Le temperature minime saranno in generale aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia, mentre sono previste in lieve diminuzione al Nord e sulla Sardegna. Le massime caleranno leggermente su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre aumenteranno sul resto del Paese.

I venti saranno moderati meridionali, con temporanei rinforzi sulle regioni centrali tirreniche, sulla Liguria e lungo l’Appennino centro-settentrionale. Deboli meridionali sulla Sicilia e sulla Puglia centro-meridionale, deboli variabili altrove.

I mari saranno da mossi a molto mossi sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno centro-settentrionale. Generalmente mossi gli altri bacini.

Quando migliora il tempo: schiarite sabato, nuova perturbazione domenica

La situazione dovrebbe migliorare parzialmente tra domani e venerdì, anche se resteranno possibili piogge sulle regioni centro-meridionali e sul Nord-Est, generalmente non intense. Per sabato sono attese schiarite più diffuse, anche se il margine di attendibilità resta più basso. Già da domenica, però, una nuova perturbazione potrebbe riportare precipitazioni diffuse e localmente intense sulle regioni centro-settentrionali.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:21

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