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Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge forti e calo termico anche di 10 gradi. Le previsioni

Piogge e temporali su gran parte d'Italia, anche con un calo delle temperature. Scopriamo le previsioni meteo.
Clima5 Maggio 2026 - ore 15:39 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Maggio 2026 - ore 15:39 - Redatto da Meteo.it

Nuova ondata di maltempo in Italia con il transito della prima perturbazione del mese di maggio che sta riportando piogge e temporali al Centro-Nord e in Sardegna assieme a un diffuso calo delle temperature.

Meteo, piogge e temporali in Italia

Gli effetti della perturbazione n.1 di maggio si fanno sentire già nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2026, con fenomeni temporaleschi intensi nel Centro-Nord e in Sardegna. In calo anche le temperature anche se i valori resteranno di gran lunga nella norma o leggermente al di sopra per la presenza di correnti miti e umide.

Domani, mercoledì 6 maggio 2026, è previsto il transito della seconda perturbazione del mese diretta ancora una volta verso le regioni del Centro-Nord e Sardegna. Da giovedì 7 maggio si delinea un miglioramento generale del clima lungo tutto lo stivale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 5 maggio 2026: nuvole in gran parte del Paese. Piogge e temporali al Centro-Nord e in Sardegna, ma con il passare delle ore gli effetti della perturbazione n.1 del mese si faranno sentire anche in Campania, Basilicata e nord della Puglia. Dal punto di vista termico calano i valori tra Centro-Nord e zone interne del Sud.

Mercoledì 6 maggio 2026 ancora nuvole sparse lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge sulle regioni del Nord e su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna. Non si esclude il rischio di fenomeni temporaleschi più isolati su Lazio, Appennino Abruzzese e nord della Puglia. Le temperature massime stabili con valori vicini alla media.

Meteo, Italia nella morsa del maltempo per il transito di varie perturbazioni

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana delinea una condizione climatica ancora incerta, ma non si esclude il transito di nuove perturbazioni destinate a coinvolgere diverse regioni.

Nella giornata di giovedì 7 maggio 2026 è previsto un miglioramento generale con nuvolosità variabile e il rischio di piogge e temporali su Alpi occidentali, Liguria, Lombardia e Triveneto, zone interne del Centro e Sardegna. Dal punto di vista termico temperature massime in aumento con valori oltre i 25° al Sud e picchi di anche 30° in Sicilia.

Da venerdì 8 maggio 2026 si delinea un nuovo peggioramento del clima per il passaggio della perturbazione n.3 del mese destinata a coinvolgere principalmente le regioni del Centro-Sud. Attenzione: non si esclude un clima instabile e variabile anche sulle regioni settentrionali. Dal punto di vista termico temperature stabili, in crescita solo in Calabria e Sicilia.

Sabato 9 maggio 2026 si profila una tregua dal maltempo con il ritorno del sole lungo tutto lo stivale, mentre da domenica 10 maggio torna il maltempo con una nuova possibile perturbazione diretta sulle regioni del Centro-Sud. Come sempre per conferme e aggiornamenti sull'evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

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Ultimo aggiornamento Martedì 05 Maggio ore 21:20

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