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Meteo, allerta gialla il 7 maggio 2026 in Italia: le regioni a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una nuova allerta meteo gialla il 7 maggio 2026 in Italia: ecco dove.
Clima6 Maggio 2026 - ore 21:55 - Redatto da Meteo.it
Clima6 Maggio 2026 - ore 21:55 - Redatto da Meteo.it

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, giovedì 7 maggio 2026, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 7 maggio 2026

L'Italia è alle prese con una nuova intensa ondata di maltempo che ha fatto registrare fenomeni temporaleschi intensi e violenti nelle ultime ore in diverse regioni interessate dall'allerta meteo. Anche per la giornata di domani, giovedì 7 maggio 2026, la Protezione Civile ha comunicato uno stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in alcune regioni del Centro-Nord. Gli efetti dell'ultima perturbazione continuano a farsi sentire con fenomeni temporaleschi diffusi ed intensi sulle regioni del Centro-Nord dove non si escludono danni e disagi.

Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio temporali il 7 maggio 2026:

  • Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere;
  • Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano;
  • Umbria: Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico il 7 maggio 2026 in Italia

Sempre per giovedì 7 maggio 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d’acqua principali. L'allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata comunicata per il 7 maggio in Emilia Romagna e nella zona della Pianura Bolognese.

Infine da non sottovalutare è l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata in Lombardia, una delle regioni maggiormente colpita dall'ultima ondata di maltempo. Ecco tutte le zone della Lombardia dove è stata emessa l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico:

Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 23:05

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