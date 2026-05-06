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Maltempo in Toscana: allagamenti nelle cantine, un muro crollato e un albero caduto

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla Toscana: diversi allagamenti di cantine in provincia di Firenze. Cedimento di un muro e crollo di un albero a Scandicci.
Clima6 Maggio 2026 - ore 13:40 - Redatto da Meteo.it
Clima6 Maggio 2026 - ore 13:40 - Redatto da Meteo.it

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nelle scorse ore sulla regione Toscana. Diversi i danni riscontrati nella provincia di Firenze dove si sono verificati allagamenti, alberi caduti e muri crollati. Moltissimi gli interventi dei Vigili del fuoco.

Maltempo in Toscana: in provincia di Firenze allagamenti, muro crollato e albero caduto

Una forte perturbazione nelle scorse ore si è abbattuta sulla Toscana e in particolar modo sulla provincia di Firenze. Il maltempo caratterizzato da forte raffiche di vento e pioggia abbondante, non ha risparmiato danni ad alcune abitazioni.

A Scandicci, in via di San Quirichino, gli uomini dei Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa del cedimento di un muro in pietra crollato sulla strada. Nello stesso comune, ma questa volta in via Pisana, l'intervento da parte dei pompieri è stato necessario per mettere in sicurezza un sotto gronda. La polizia locale in attesa del ripristino ha transennato l'intera area.  

Caduta di un cipresso a causa del maltempo a Scandicci

Sempre a Scandicci, a causa del maltempo si è verificata la caduta di un cipresso che ha interessato in parte il loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo. L'albero è stato successivamente rimosso da una squadra dei Vigili del fuoco che è intervenuta immediatamente per la sicurezza dei pedoni.

Allagamenti in diverse cantine

Moltissime le segnalazioni che riguardano cantine allagate e danni a causa proprio degli allagamenti nel comune di Castelfiorentino in Viale Franklin Delano Roosevelt e in Via Don Minzoni. Nel comune di Firenze gli allagamenti si sono verificati in Via Mannelli, mentre nel comune di Figline Valdarno in Via della Resistenza nei pressi di una struttura Rsa. In alcuni casi, per liberare le cantine dall'acqua è stato necessario il posizionamento delle elettropompe.

Tornado a Empoli

Sempre nelle scorse ore, un tornado si è formato nella zona di Empoli. Stando a quanto si apprende, il vortice sarebbe durato almeno per 4-5 minuti, toccando terra in alcuni momenti. Al momento non sembra aver causato danni rilevanti essendosi formato in una zona di campagna.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:28

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