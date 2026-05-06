FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Italia divisa: caldo africano al Sud, piogge al Centro-Nor...

Meteo, Italia divisa: caldo africano al Sud, piogge al Centro-Nord. Le previsioni

L'Italia è climaticamente spaccata in due: caldo e sole al Sud e piogge con allerta meteo al Centro-Nord.
Clima6 Maggio 2026 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it
Clima6 Maggio 2026 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione n.2 di maggio 2026 è arrivata in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi al Centro-Nord, interessato anche da un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla. Clima primaverile con sole al Sud.

Meteo, Italia spaccata in due: sole al Sud e piogge al Centro-Nord

Gli effetti della perturbazione n.2 di maggio 2026 si fanno sentire nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, con piogge e rovesci diffusi su gran parte del Centro-Nord, ma anche in Sardegna. In diverse regioni, dalla Toscana all'Emilia Romagna passando per Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia e Piemonte, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo per il rischio di piogge e temporali, ma anche per il rischio idrogeologico e idraulico.

La situazione dovrebbe migliorare da giovedì 7 maggio con una breve tregua dal maltempo. La tendenza meteo in vista del weekend è ancora incerta, ma non si esclude il passaggio di una serie di sistemi perturbati destinati ad interessare diverse zone del Paese.  

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 6 maggio 2026: nuvole in gran parte del Paese, piogge e temporali diffusi al Centro-Nord ad eccezione di Abruzzo e Molise. Massima attenzione rivolta dalla Toscana all'Emilia Romagna passando per Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia e Piemonte dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo. In aumento le temperature.

Giovedì 7 maggio 2026 breve tregua dal maltempo con alternanza di sole e nuvole lungo tutto lo stivale. Non si escludono piogge e rovesci su Piemonte, Lombardia, Venezie, Levante Ligure, zone interne del Centro e Sardegna. In crescita le temperature da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo in vista della parte finale della settimana sono ancora molto incerte per la presenza di una circolazione atmosferica a livello sinottico e mediterraneo soggetta a continui cambiamenti. Stando agli ultimi dati dopo la tregua dal maltempo di giovedì 7 maggio si delinea il transito di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, da venerdì 8 maggio destinata ad interessare le regioni del Centro-Sud.

La tendenza meteo delinea piogge e temporali su Sardegna e Sicilia, ma in rapida estensione su Abruzzo, Molise e Puglia dove sono previsti fenomeni intensi e violenti. Clima instabile e variabile al Nord con il rischio di locali temporali verso le pianure dell’estremo Nord-Est. Dal punto di vista termico temperature in aumento su Calabria e Sicilia dove sono previsti anche picchi di 25°.

In vista del weekend del 9 e 10 maggio 2026 si delinea un miglioramento generale del clima grazie ad una parziale rimonta dell'anticiclone verso il Mediterraneo centrale. Tutto dovrebbe cambiare da lunedì 11 maggio con il ritorno del maltempo sulle regioni del Nord. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo in Toscana: allagamenti nelle cantine, un muro crollato e un albero caduto
    Clima6 Maggio 2026

    Maltempo in Toscana: allagamenti nelle cantine, un muro crollato e un albero caduto

    Forte ondata di maltempo in Toscana: diversi allagamenti in provincia di Firenze. A Scandicci il cedimento di un muro e il crollo di albero.
  • Meteo: allerta arancione in Toscana, allerta gialla in altre sei regioni. Ecco dove
    Clima6 Maggio 2026

    Meteo: allerta arancione in Toscana, allerta gialla in altre sei regioni. Ecco dove

    Piogge e temporali continuano a interessare il Centro-Nord: Protezione Civile segnala criticità in Toscana e allerta gialla in sei regioni
  • Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge forti e calo termico anche di 10 gradi. Le previsioni
    Clima5 Maggio 2026

    Meteo, torna il maltempo in Italia: piogge forti e calo termico anche di 10 gradi. Le previsioni

    Piogge e temporali su gran parte d'Italia, anche con un calo delle temperature. Scopriamo le previsioni meteo.
  • Meteo, crollo termico sull’Italia: temperature giù fino a 8°C. Scopri dove farà più freddo
    Clima5 Maggio 2026

    Meteo, crollo termico sull’Italia: temperature giù fino a 8°C. Scopri dove farà più freddo

    Maltempo e aria più fresca in arrivo sull’Italia: piogge diffuse al Centro-Nord e in Sardegna, con temperature in calo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
Tendenza6 Maggio 2026
Meteo: nel weekend della Festa della Mamma qualche episodio instabile. La tendenza
La tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia.
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
Tendenza5 Maggio 2026
Meteo: venerdì 8 nuovo maltempo? Rischio temporali
La tendenza meteo da venerdì 8 e per il weekend rimane incerta: attualmente sembra probabile un nuovo peggioramento. Temperature altalentanti.
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
Tendenza4 Maggio 2026
Meteo: seconda parte di settimana incerta! Aria molto calda verso l'estremo Sud
La tendenza meteo da giovedì 7 vede una possibile parziale tregua intervallata da altre perturbazioni. Aria molto caldo in Calabria e Sicilia.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 06 Maggio ore 14:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154