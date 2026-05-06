Meteo, Italia divisa: caldo africano al Sud, piogge al Centro-Nord. Le previsioni

La perturbazione n.2 di maggio 2026 è arrivata in Italia con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi al Centro-Nord, interessato anche da un duplice stato di allerta meteo arancione e gialla. Clima primaverile con sole al Sud.

Meteo, Italia spaccata in due: sole al Sud e piogge al Centro-Nord

Gli effetti della perturbazione n.2 di maggio 2026 si fanno sentire nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, con piogge e rovesci diffusi su gran parte del Centro-Nord, ma anche in Sardegna. In diverse regioni, dalla Toscana all'Emilia Romagna passando per Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia e Piemonte, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo per il rischio di piogge e temporali, ma anche per il rischio idrogeologico e idraulico.

La situazione dovrebbe migliorare da giovedì 7 maggio con una breve tregua dal maltempo. La tendenza meteo in vista del weekend è ancora incerta, ma non si esclude il passaggio di una serie di sistemi perturbati destinati ad interessare diverse zone del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 6 maggio 2026: nuvole in gran parte del Paese, piogge e temporali diffusi al Centro-Nord ad eccezione di Abruzzo e Molise. Massima attenzione rivolta dalla Toscana all'Emilia Romagna passando per Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia e Piemonte dove sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da richiedere anche lo stato di allerta meteo. In aumento le temperature.

Giovedì 7 maggio 2026 breve tregua dal maltempo con alternanza di sole e nuvole lungo tutto lo stivale. Non si escludono piogge e rovesci su Piemonte, Lombardia, Venezie, Levante Ligure, zone interne del Centro e Sardegna. In crescita le temperature da Nord a Sud.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

Le previsioni meteo in vista della parte finale della settimana sono ancora molto incerte per la presenza di una circolazione atmosferica a livello sinottico e mediterraneo soggetta a continui cambiamenti. Stando agli ultimi dati dopo la tregua dal maltempo di giovedì 7 maggio si delinea il transito di una nuova perturbazione, la n.3 del mese, da venerdì 8 maggio destinata ad interessare le regioni del Centro-Sud.

La tendenza meteo delinea piogge e temporali su Sardegna e Sicilia, ma in rapida estensione su Abruzzo, Molise e Puglia dove sono previsti fenomeni intensi e violenti. Clima instabile e variabile al Nord con il rischio di locali temporali verso le pianure dell’estremo Nord-Est. Dal punto di vista termico temperature in aumento su Calabria e Sicilia dove sono previsti anche picchi di 25°.

In vista del weekend del 9 e 10 maggio 2026 si delinea un miglioramento generale del clima grazie ad una parziale rimonta dell'anticiclone verso il Mediterraneo centrale. Tutto dovrebbe cambiare da lunedì 11 maggio con il ritorno del maltempo sulle regioni del Nord. Come sempre per conferme vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.