Meteo prima settimana di febbraio 2026: pioggia sull'Italia?

Torna il maltempo in Italia dopo una breve pausa nel weekend. La prima settimana di febbraio è segnata dal ritorno delle piogge, ma anche dal freddo con neve fino in collina. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia: le previsioni

È già finita la tregua dal maltempo, visto che la prima settimana di febbraio 2026 prende il via con nuvole sparse e il ritorno di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. La fase dinamica e piovosa dell'ultima settimana di gennaio proseguirà anche per la prima settimana di febbraio con maltempo diffuso e nuove probabili allerte meteo.

Un clima instabile e variabile per il passaggio di numerose perturbazioni che interesseranno tutto il Paese. La perturbazione n.1 di febbraio è in arrivo tra oggi - lunedì 2 febbraio 2026 - e domani (3 febbraio) con piogge e temporali nelle zone del Centro-Nord e Sardegna.

Si delinea una Italia climaticamente spaccata in due: clima invernale con nevicate fino a bassa quota al Nord-Ovest e tempo asciutti e temperature intorno ai 20° al Sud. Nei prossimi giorni ancora maltempo al Nord con l'arrivo della perturbazione n.2 di febbraio che, questa volta, colpirà anche la regioni del Sud tra la fine di martedì e mercoledì.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 2 febbraio 2026: nuvole in aumento a Nord-Ovest con isolati temporali su Liguria. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà anche altrove con nevicate fino 300-400 metri in Piemonte.

Nubi anche su Calabria, Sicilia e Sardegna con il rischio di sporadiche piogge. Gelate nelle prime ore del mattino a Nord-Est e nelle zone interne del Centro. Dal punto di vista termico temperature in calo al Nord-Ovest, mentre in crescita al Sud.



Martedì 3 febbraio 2026 schiarite fra Sicilia e Calabria, mentre nuvole sparse nel resto d'Italia con piogge e temporali al Centro-Nord e Sardegna. Nevicate fino a bassa quota su Alpi e Nord-Ovest, a tratti anche in pianura al mattino sul Piemonte. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento al Nord-Ovest, mentre il maltempo si estenderà sulle Marche e Nord della Campania. Temperature in aumento ovunque con valori sopra la media al Centro-Sud e alto Adriatico con picchi fino a 20°.

Meteo, la tendenza di metà settimana in Italia: che tempo farà?

La tendenza meteo in vista dei prossimi giorni delinea ancora una condizione climatica instabile e variabile complice un cambio della circolazione nell’area euro-atlantica. Stando alle previsioni meteo l'Italia dovrà fare i conti almeno fino al 10 febbraio con un flusso di veloci correnti occidentali accompagnate da perturbazioni sparse. Nessuna rimonta dell'alta pressione anche se gli afflussi di aria temperata garantiranno nelle regioni del Sud e Isole temperature miti.

Dati alla mano mercoledì 4 febbraio 2026 nuvole sparse lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge su Sardegna e lungo il lato tirrenico. Temporali anche in Sicilia e marginalmente anche su Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.

La neve torna sulle Alpi centrali ed orientali sopra 900-1200 metri sulle Alpi centrali ed orientali, mentre oltre i 1100-1500 sull’Appennino centro-settentrionale. In crescita le temperature minime al Centro-Sud, mentre le massime in lieve aumento al Nord-Ovest.

Una nuova perturbazione è prevista anche giovedì 5 febbraio 2026 con piogge e temporali sulle regioni peninsulari, ma nel corso della giornata il maltempo interesserà anche la Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, nord della Puglia e Lucania occidentale.

Nevicate nelle Alpi centro-occidentali e sull’Appennino settentrionale a quote mediamente oltre i 700-1000 metri, più in basso a quote di bassa collina nel Piemonte occidentale. In calo le temperature minime.

Infine venerdì 6 febbraio 2026 clima instabile nelle regioni di Nord-Est, mentre venti al Centro-Sud. Come sempre per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.