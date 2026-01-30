Neve nei prossimi giorni? Ecco dove cadrà in Italia

FacebookInstagramXWhatsApp

Ancora neve anche nei prossimi giorni in gran parte dell'Italia. La prossima settimana sarà caratterizzata da nevicate che in alcune località potranno arrivare a mezzo metro.
Nuova ondata di maltempo con previsione di pioggia e neve su gran parte dell’Europa e soprattutto sull’Italia durante la prossima settimana. Una serie di perturbazioni infatti, caratterizzeranno il clima durante i prossimi giorni. Ecco di seguito dove cadrà la neve nei prossimi giorni.

Durante la prima parte della settimana, le perturbazioni interesseranno le regioni situate nell’area Nord dell’Italia, che sarà coinvolta da un'ondata di maltempo che prevede pioggia e neve anche a quote molto basse e nelle località in pianura.

La settimana inizierà con un'intensa perturbazione che durerà sia nel giorno di lunedì ma anche per l'intera giornata di martedì. Le piogge interesseranno maggiormente il Nord-Ovest ma, nella giornata di martedì raggiungeranno anche il Centro e gran parte del Sud Italia. Gli accumuli di neve fresca potranno arrivare a 70/80 mm al Nord e a 30/40 mm al Centro. In alcune località situate sulle Alpi gli accumuli di neve potranno superare il mezzo metro.

Nella notte le nevicate interesseranno anche le località che si trovano in pianura, con una concentrazione maggiore della mattinata di martedì nelle regioni di Piemonte e Lombardia. La neve interesserà anche l'area del Piacentino. Le temperature caleranno in tutta l'area del Nord Italia mentre al Centro e soprattutto al Sud i valori massimi previsti potrebbero superare i 20°C. Temperature più elevate soprattutto in Sicilia.

Per quello che riguarda la giornata di mercoledì, le perturbazioni si estenderanno alle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi. Al Nord la neve cadrà anche a quote medie.

Nella giornata di giovedì, tempo ancora instabile con pioggia in pianura e neve sulle Alpi. Tra venerdì, sabato e domenica, una nuova perturbazione interesserà diverse aree dello stivale.

