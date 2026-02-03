Meteo, allerta gialla il 4 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 4 febbraio 2026

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice un via vai continuo di perturbazioni. Anche nella giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 sono previsti eventi meteorologici intensi tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Nel dettaglio nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi diffusi in gran parte del Centro-Sud per il passaggio di un nuovo sistema perturbato. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di rischio piogge e temporali per il 4 febbraio 2026:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Campania : Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia : Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica; Sicilia : Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;

: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia; Umbria: Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità il 4 febbraio 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per mercoledì 4 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico.

Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità di subire danni a causa di eventi legati all'acqua, principalmente l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua quando superano i livelli critici, causando alluvioni e allagamenti di aree urbane e rurali, con conseguenze su persone, beni e ambiente. L'attenzione è su 5 regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 4 febbraio 2026:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Emilia Romagna : Pianura modenese, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Pianura modenese, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Sardegna : Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;

: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf.;

: Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf.; Umbria: Chiani - Paglia.

Infine da non sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 4 febbraio 2026 nelle regioni e zone: