FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 4 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Meteo, allerta gialla il 4 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso per mercoledì 4 febbraio 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia.
Clima3 Febbraio 2026 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it
Clima3 Febbraio 2026 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it

Prosegue lo stato di allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta gialla il 4 febbraio 2026

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice un via vai continuo di perturbazioni. Anche nella giornata di mercoledì 4 febbraio 2026 sono previsti eventi meteorologici intensi tali da spingere la Protezione Civile a comunicare un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali.

Nel dettaglio nelle prossime ore sono previsti fenomeni temporaleschi diffusi in gran parte del Centro-Sud per il passaggio di un nuovo sistema perturbato. Ecco nel dettaglio tutte le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di rischio piogge e temporali per il 4 febbraio 2026:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Umbria: Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.

Meteo, allerta gialla per criticità il 4 febbraio 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per mercoledì 4 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico.

Ricordiamo che il rischio idraulico indica la probabilità di subire danni a causa di eventi legati all'acqua, principalmente l'esondazione di fiumi e corsi d'acqua quando superano i livelli critici, causando alluvioni e allagamenti di aree urbane e rurali, con conseguenze su persone, beni e ambiente. L'attenzione è su 5 regioni interessate dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico il 4 febbraio 2026:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf.;
  • Umbria: Chiani - Paglia.

Infine da non sottovalutare lo stato di allerta meteo gialla emessa per rischio idrogeologico il 4 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Montagna romagnola;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia, piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni
    Clima3 Febbraio 2026

    Meteo Italia, piogge e temporali al Centro-Nord. Le previsioni

    Nuova ondata di maltempo nelle regioni del Centro-Nord in Italia per il passaggio di una serie di perturbazioni. Che tempo farà?
  • Meteo, allerta gialla per criticità il 3 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte
    Clima2 Febbraio 2026

    Meteo, allerta gialla per criticità il 3 febbraio 2026 in Italia: le regioni coinvolte

    Scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico in Italia il giorno 3 febbraio 2026: tutte le regioni a rischio.
  • Meteo prossimi giorni: in arrivo neve tra Piemonte e Lombardia?
    Clima2 Febbraio 2026

    Meteo prossimi giorni: in arrivo neve tra Piemonte e Lombardia?

    Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla quota neve in Piemonte e in Lombardia? Ecco tutti i dettagli e le informazioni utili.
  • Meteo prima settimana di febbraio 2026: pioggia sull'Italia?
    Clima2 Febbraio 2026

    Meteo prima settimana di febbraio 2026: pioggia sull'Italia?

    Dopo una breve tregua dal maltempo tornano le piogge in Italia con neve fino a quote collinari. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 03 Febbraio ore 17:39

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154