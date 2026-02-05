Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni

Il forte maltempo che si è abbattuto sul Salento, con piogge intense e raffiche di vento molto violente, sta provocando gravi criticità su tutto il territorio. In diverse zone si segnalano alberi sradicati, cartelli stradali divelti, impianti pubblicitari abbattuti, pali dell’illuminazione danneggiati e crolli di recinzioni.

Per motivi di sicurezza, numerose amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura temporanea di parchi, aree verdi e cimiteri attraverso specifiche ordinanze. La situazione risulta particolarmente complessa nel Sud del Salento, dove gli interventi di emergenza sono continui. I Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta per far fronte alle numerose segnalazioni e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri per la provincia di Lecce, investita da una forte perturbazione di origine atlantica che ha portato precipitazioni abbondanti e raffiche di vento molto intense.

La Protezione civile aveva già segnalato la situazione di rischio, diramando un’allerta arancione per il vento e gialla per i temporali, previsioni purtroppo confermate dagli eventi. Le condizioni meteo avverse hanno causato numerosi disagi alla circolazione e danni diffusi sul territorio.

Le pattuglie della Polizia locale sono state impegnate per ore in interventi continui, finalizzati a eliminare situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza stradale. In vari punti si è reso necessario mettere in sicurezza infrastrutture e arredi urbani danneggiati dal vento. È stato sistemato un impianto semaforico pedonale parzialmente staccato dal sostegno ed è stato rimosso un pannello luminoso abbattuto.

In viale Roma un ramo pericolante ha invaso una pista ciclabile, richiedendo un rapido intervento. Un grande pino è crollato sulla strada, colpendo anche un’autovettura. Un ramo di eucalipto è finito sulla carreggiata ed è stato prontamente rimosso. Un albero ha abbattuto una recinzione finendo su un’auto.

Maltempo in Puglia, danni anche negli altri comuni

La situazione più delicata si registra a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, duramente colpita dal maltempo che ha provocato il cedimento del muro perimetrale dell’area esterna della Chiesa della Madonna dell’Aiuto.

Le forti piogge hanno causato estesi allagamenti, rendendo necessaria la chiusura delle strade adiacenti al porto. Nella zona portuale è inoltre crollata la copertura di un’area giochi, aumentando i rischi per la sicurezza. Problemi rilevanti anche ad Acquarica, dove alcuni pini sono caduti all’interno del poliambulatorio della Cittadella della Salute.

Numerosi comuni del territorio sono stati investiti da piogge torrenziali, tra cui Veglie, Salice Salentino, Leverano e Porto Cesareo, oltre ai paesi limitrofi. Le coste sono interessate da mareggiate di forte intensità.

Per fronteggiare l’emergenza, molti Comuni hanno attivato i centri operativi fino alle prime ore di domani. Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti e di prestare la massima prudenza, soprattutto in prossimità di strade e spazi verdi.