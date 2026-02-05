FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni

Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni

Il forte maltempo che sta interessando la Puglia ha provocato numerosi danni in diverse località del Salento, con alberi e rami abbattuti dal vento. La situazione.
Clima5 Febbraio 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Febbraio 2026 - ore 11:15 - Redatto da Meteo.it

Il forte maltempo che si è abbattuto sul Salento, con piogge intense e raffiche di vento molto violente, sta provocando gravi criticità su tutto il territorio. In diverse zone si segnalano alberi sradicati, cartelli stradali divelti, impianti pubblicitari abbattuti, pali dell’illuminazione danneggiati e crolli di recinzioni.

Per motivi di sicurezza, numerose amministrazioni comunali hanno disposto la chiusura temporanea di parchi, aree verdi e cimiteri attraverso specifiche ordinanze. La situazione risulta particolarmente complessa nel Sud del Salento, dove gli interventi di emergenza sono continui. I Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta per far fronte alle numerose segnalazioni e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento

È stata una giornata particolarmente difficile quella di ieri per la provincia di Lecce, investita da una forte perturbazione di origine atlantica che ha portato precipitazioni abbondanti e raffiche di vento molto intense.

La Protezione civile aveva già segnalato la situazione di rischio, diramando un’allerta arancione per il vento e gialla per i temporali, previsioni purtroppo confermate dagli eventi. Le condizioni meteo avverse hanno causato numerosi disagi alla circolazione e danni diffusi sul territorio.

Le pattuglie della Polizia locale sono state impegnate per ore in interventi continui, finalizzati a eliminare situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza stradale. In vari punti  si è reso necessario mettere in sicurezza infrastrutture e arredi urbani danneggiati dal vento. È stato sistemato un impianto semaforico pedonale parzialmente staccato dal sostegno ed è stato rimosso un pannello luminoso abbattuto.

In viale Roma un ramo pericolante ha invaso una pista ciclabile, richiedendo un rapido intervento. Un grande pino è crollato sulla strada, colpendo anche un’autovettura. Un ramo di eucalipto è finito sulla carreggiata ed è stato prontamente rimosso. Un albero ha abbattuto una recinzione finendo su un’auto.

Maltempo in Puglia, danni anche negli altri comuni

La situazione più delicata si registra a Torre San Giovanni, Marina di Ugento, duramente colpita dal maltempo che ha provocato il cedimento del muro perimetrale dell’area esterna della Chiesa della Madonna dell’Aiuto.

Le forti piogge hanno causato estesi allagamenti, rendendo necessaria la chiusura delle strade adiacenti al porto. Nella zona portuale è inoltre crollata la copertura di un’area giochi, aumentando i rischi per la sicurezza. Problemi rilevanti anche ad Acquarica, dove alcuni pini sono caduti all’interno del poliambulatorio della Cittadella della Salute.

Numerosi comuni del territorio sono stati investiti da piogge torrenziali, tra cui Veglie, Salice Salentino, Leverano e Porto Cesareo, oltre ai paesi limitrofi. Le coste sono interessate da mareggiate di forte intensità.

Per fronteggiare l’emergenza, molti Comuni hanno attivato i centri operativi fino alle prime ore di domani. Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti e di prestare la massima prudenza, soprattutto in prossimità di strade e spazi verdi.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni

    L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per il passaggio di una serie di perturbazioni. Nelle prossime ore nuova ondata di piogge e temporali.
  • Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio

    Piogge diffuse, venti sostenuti e temperature invernali accompagneranno la Sardegna per diversi giorni.
  • Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino

    Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appaiono sempre più probabili nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio ore 19:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154