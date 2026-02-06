FacebookInstagramXWhatsApp

  Meteo Italia weekend: piogge intense al Centro-Sud, neve sulle Alpi e rischio idrogeologico

Meteo Italia weekend: piogge intense al Centro-Sud, neve sulle Alpi e rischio idrogeologico

Si preannuncia un fine settimana all'insegna del maltempo in Italia con piogge e criticità nelle regioni del Centro-Sud. Le previsioni meteo.
Clima6 Febbraio 2026 - ore 15:52 - Redatto da Meteo.it
Una violenta perturbazione è in transito sull'Italia con piogge e temporali diffusi sulle regioni del Centro-Sud interessate anche da uno stato di allerta meteo arancione e gialla. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, ancora maltempo al Centro-Sud in Italia

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice il transito di perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo. La perturbazione n.4 di febbraio dopo aver colpito la Sardegna è diretta sulle zone di Nord-Ovest e regioni tirreniche, ma nelle prossime ore investirà il resto del Paese. Le previsioni meteo delineano per tutto il weekend un clima perturbato con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare l'allerta meteo in diverse regioni. Anche sabato 7 febbraio 2026 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, sicuramente più debole, ma diretta verso il Centro-Sud e solo marginalmente al Nord. Domenica 8 febbraio ancora maltempo con la perturbazione n.6 di febbraio destinata a farsi sentire anche all'inizio della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 6 febbraio 2026: piogge in attenuazione nelle prime ore del mattino a Nord-Ovest, mentre il maltempo continua a farsi sentire su Emilia Romagna e zone di Nord-Est. Previste anche deboli nevicate sulle Alpi orientali intorno ai 1200 metri. Piogge diffuse al Sud con fenomeni intensi su Calabria e Campania. In rialzo le temperature massime al Centro-Sud.

Sabato 7 febbraio 2026 nuvole sparse, ma si intravedono all'orizzone schiarite sulle zone di Nord-Ovest ed estremo Sud. Nel corso della giornata non mancheranno temporali sparsi su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Isole maggiori. In calo le temperature minime da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

L'intero weekend è nel segno del maltempo con un clima instabile e variabile segnato dal passaggio di varie perturbazioni. Tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026 si delinea l'arrivo di una massa d'aria più fredda dall’est Europa che potrebbe determinare un crollo del temperature con valori leggermente al di sotto della media nelle regioni del Nord.

Domenica 8 febbraio 2026 è nel segno del maltempo per l'arrivo della perturbazione n.8 del mese con fenomeni temporaleschi in gran parte delle regioni del Sud, Isole comprese. Con il passare delle ore il maltempo raggiungerà anche il Centro Italia con piogge e temporali su gran parte delle regioni centrali tirreniche, Liguria e in serata anche sul Centro-Sud e Sicilia. In calo le temperature massime saranno nelle regioni del Nord. Ancora incerta l'evoluzione climatica per l'inizio della prossima settimana anche se lunedì 9 febbraio 2026 gli effetti della perturbazione n.8 dovrebbero ancora farsi sentire su gran parte della Penisola e in Sicilia. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

