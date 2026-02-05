FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino

Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpino

Meteo Olimpiadi: l'attuale tendenza mostra tempo instabile sulle località destinate a fare da teatro ai Giochi Olimpici 2026. Possibile fase particolarmente nevosa sul comparto alpino.
Clima5 Febbraio 2026 - ore 15:39 - Redatto da Meteo.it
Clima5 Febbraio 2026 - ore 15:39 - Redatto da Meteo.it

Il countdown per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è alla fine e le ultime tendenze mostrano nuove precipitazioni in arrivo sulle località delle gare. Ecco in dettaglio le previsioni del tempo per le zone interessate.

Nuove nevicate attese per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

La dama bianca sembra aver deciso di regalare agli appassionati delle Olimpiadi uno scenario davvero suggestivo. Stando alle ultime proiezioni infatti, il Nord Italia sarà interessato da una nuova perturbazione, che a partire dalla giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, porterà deboli nevicate sulle Alpi orientali sopra i 1200-1300 metri.

Nelle ore serali la situazioni si farà via via più complessa, e mentre Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna saranno chiamati a fare i conti con piogge diffuse e localmente intense, i fiocchi di neve potrebbero arrivare a imbiancare lo scenario olimpico fino a quote relativamente basse (oltre gli 800-1000 m).

Anche la giornata di venerdì 6 febbraio vedrà nelle prime ore della mattina le località olimpiche interessate da una forte fase di instabilità, con neve sulle Alpi oltre i 1.000 metri di quota.

Meteo weekend Olimpiadi, che tempo farà sulle aree alpine?

La situazione è destinata a permanere anche nel weekend, con veloci perturbazioni in arrivo dall'Oceano Atlantico che transiteranno velocemente sul nostro Paese portando nuove fasi di instabilità.

Nel fine settimana che segna l'inizio dei Giochi Olimpici, il Nord Italia sarà interessato da temperature in calo nei valori massimi. Nella giornata di domenica 8 febbraio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione (la numero 8 del mese) che porterà tempo instabile sulle località destinate a fare da teatro ai Giochi Olimpici 2026.

Stando al quadro attuale l'Europa meridionale e le aree del Mediterraneo dovrebbero essere destinate a rimanere nel mirino di molte perturbazioni, che giungeranno in rapida sequenza anche nel nostro Paese, portando ad una fase particolarmente nevosa su tutto il comparto alpino. Si tratta comunque di tendenze che dovranno essere confermate nei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla il 6 febbraio 2026 per maltempo e criticità diffuse in Italia: ecco dove

    Duplice allerta meteo arancione e gialla il 6 febbraio 2026 in Italia per maltempo e criticità: tutte le regioni e zone a rischio.
  • Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo Italia, prosegue l’ondata di maltempo con piogge, neve e vento: le previsioni

    L'Italia è ancora nella morsa del maltempo per il passaggio di una serie di perturbazioni. Nelle prossime ore nuova ondata di piogge e temporali.
  • Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio
    Clima5 Febbraio 2026

    Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio

    Piogge diffuse, venti sostenuti e temperature invernali accompagneranno la Sardegna per diversi giorni.
  • Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni
    Clima5 Febbraio 2026

    Maltempo in Puglia, piogge e vento colpiscono il Salento: danni

    Il forte maltempo che sta interessando la Puglia ha provocato numerosi danni in diverse località del Salento.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
Tendenza3 Febbraio 2026
Meteo, perturbazioni no stop: prosegue la fase piovosa sull'Italia per diversi giorni
L'Italia continua a trovarsi nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche. Anche nell'ultima parte della settimana e nel weekend sono previste piogge e venti intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Febbraio ore 19:14

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154