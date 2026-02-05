Meteo, maltempo in Sardegna: piogge, vento e mari agitati fino al 9 febbraio

Non si arresta l’ondata di maltempo sulla Sardegna, ancora sotto l’influenza di un flusso instabile di origine atlantica. Una sequenza di perturbazioni continuerà a condizionare il tempo sull’isola almeno fino a lunedì 9 febbraio, portando piogge diffuse, vento sostenuto e mari molto mossi o agitati. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con un clima umido e instabile che accompagnerà gran parte della settimana.

Meteo Sardegna, giovedì 5 febbraio: nuovo fronte perturbato in arrivo

La giornata di giovedì inizierà con condizioni perlopiù asciutte su gran parte della Sardegna. Tuttavia, dal pomeriggio è atteso un deciso peggioramento per l’arrivo di un nuovo fronte perturbato in estensione da ovest verso est.

Le precipitazioni si faranno via via più diffuse, con piogge che interesseranno progressivamente tutto il territorio regionale. Le temperature massime registreranno un lieve aumento, con valori compresi tra 13 e 18 gradi, mentre le minime notturne resteranno stazionarie.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali, contribuendo ad aumentare la sensazione di freddo e disagio, soprattutto lungo le coste. I mari si presenteranno molto mossi, con possibili criticità per la navigazione e le attività marittime.

Meteo Sardegna, venerdì 6 febbraio: ancora piogge e possibili temporali

Tra la serata di giovedì e la notte di venerdì è previsto il transito di un ulteriore fronte instabile. Il tempo resterà perturbato su gran parte dell’isola, con nuove piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco.

Il clima si manterrà umido e instabile, senza variazioni significative delle temperature, che rimarranno pressoché stazionarie. La situazione meteo continuerà quindi a essere caratterizzata da frequenti annuvolamenti e precipitazioni sparse.

Meteo Sardegna, weekend instabile: calo delle temperature e venti forti

Il fine settimana sarà all’insegna della variabilità. Sabato e domenica il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, talvolta sotto forma di rovesci o temporali. I cumuli saranno generalmente deboli, ma non si escludono locali fenomeni moderati.

Le temperature subiranno un generale calo, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, riportando condizioni pienamente invernali su tutta la Sardegna.

I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, risultando forti sulle coste più esposte. È prevista una graduale attenuazione nel corso della giornata di domenica. I mari resteranno molto mossi o agitati, rendendo difficili le condizioni lungo i litorali e nei collegamenti marittimi.

La prossima settimana: ancora variabilità, poi lieve rialzo termico

Anche lunedì 9 febbraio il tempo resterà variabile, con nuvolosità diffusa e la possibilità di precipitazioni residue. Solo a partire dalla metà della prossima settimana, indicativamente tra martedì e mercoledì, si potrebbe assistere a un lento e graduale rialzo delle temperature.

Non sono previsti cambiamenti bruschi, ma i valori potrebbero risultare leggermente più miti, accompagnati da qualche schiarita in più. Nel complesso, la Sardegna si prepara a vivere diversi giorni di inverno umido e perturbato, tra piogge, vento e mari agitati, in attesa di un miglioramento più deciso che, al momento, resta ancora lontano.