Meteo, allerta gialla per maltempo il 7 febbraio 2026 in Italia: ecco dove

Nuovo stato di allerta meteo gialla il 7 febbraio 2026 in Italia per rischio piogge e criticità. Tutte le regioni e zone interessate.
Clima6 Febbraio 2026 - ore 17:15 - Redatto da Meteo.it
Ancora maltempo e criticità nella giornata di domani, sabato 7 febbraio 2026, in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo gialla da Nord a Sud.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 7 febbraio 2026

Si preannuncia un weekend "bagnato" in Italia per il passaggio di una serie di perturbazioni che hanno riportato piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Un fine settimana segnato dal maltempo in gran parte del Paese per la presenza di fenomeni temporaleschi intensi e diffusi tali da far scattare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali.

Nel dettaglio nelle prossime ore scatta la massima allerta in due regioni interessate dal bollettino di allerta meteo gialla diffusa per rischio temporali il 7 febbraio 2026 in:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Meteo, allerta gialla per criticità il 7 febbraio 2026 in Italia

Non solo, sempre la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico il 7 febbraio 2026 in Italia. Sono tre le regioni coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che indica la probabilità di subire danni a causa di esondazioni, allagamenti o piene di fiumi e corsi d'acqua, quando la capacità di deflusso viene superata, causando l'invasione delle aree circostanti. Ecco nel dettaglio le regioni e zone a rischio allerta meteo gialla per rischio idraulico il 7 febbraio 2026:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura bolognese;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico diramato dalla Protezione Civile nella giornata di sabato 7 febbraio 2026 in:

  • Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Emilia Romagna: Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
