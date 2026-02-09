FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo prossimi giorni: altra pioggia e neve sull'Italia?

Clima perturbato e instabile in Italia anche nella seconda settimana di febbraio 2026: scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.
Prosegue il via vai di perturbazioni in Italia e lungo il Mediterraneo con una conseguente fase di maltempo diffuso. L'alta pressione è ancora assente lasciando così spazio a piogge lungo tutto lo stivale.

Meteo, piogge e una nuova intensa fase di maltempo in Italia

Il passaggio della perturbazione n.6 di febbraio 2026, arrivata nella giornata di domenica 8 febbraio, si è fatto sentire in diverse regioni d'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e diffusi. I suoi effetti si faranno sentire anche oggi - lunedì 9 febbraio 2026 - con piogge e rovesci sulle regioni meridionali prima di lasciare il nostro Paese in direzione verso la Grecia.

Intanto le previsioni meteo delineano, dopo un inizio di settimana instabile, l'arrivo di una nuova intensa ondata di maltempo nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio per il transito di una nuova perturbazione, la numero 7 del mese. Torna il maltempo con piogge e rovesci sulle regioni del Centro-Sud e non si escludono nuove allerte meteo.

A seguire, da giovedì 12 febbraio, l'arrivo della perturbazione n.8 di febbraio con precipitazioni forte intensità al Centro-Sud. Da segnalare anche forti venti di burrasca con raffiche fino a 100 km/h e oltre su Corsica, Sardegna e bacino del Tirreno. Non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 9 febbraio 2026: nuvole sparse in tutta Italia. Con il passare delle ore torna il maltempo su Puglia, Calabria e Sicilia, ma non si escludono precipitazioni anche su Basilicata, Campania, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna e Sardegna. La neve torna sull’Appennino settentrionale intorno ai 1200-1300 metri. In calo le temperature massime in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Calabria anche se i valori restano in linea con le medie stagionali.

Martedì 10 febbraio 2026 nuvole sulle regioni di Nord-Ovest e Toscana con piogge diffuse su Liguria di levante e nordovest della Toscana. Anche nel resto d'Italia nuvole sparse con alternanza di schiarite. Non si escludono piogge e rovesci nelle zone interne del Centro, al Sud e nel nord della Sicilia. In calo le temperature al Nord-Ovest.

Meteo, la tendenza della seconda settimana di febbraio 2026

Secondo le attuali proiezioni nella parte centrale della settimana sono previste diverse perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico. Piogge sì, ma le temperature si manterranno miti, in particolare nelle regioni del Nord dove ci sarà un anticipo di clima primaverile.

Da mercoledì 11 febbraio 2026 schiarite sin dalle prime ore del mattino in Liguria e pianure di Nord-Ovest, mentre piogge diffuse a Nord-Est con nevicate oltre i 1300 metri. Nel pomeriggio-serata la perturbazione lascerà il Paese lasciando così spazio ad un temporaneo miglioramento del tempo.

Da giovedì 12 febbraio 2026 si delinea l'arrivo di un nuovo flusso perturbato, a ridosso del Carnevale 2026. Maltempo diffuso nelle regioni del Sud, Isole comprese, mentre il Nord dovrebbe essere risparmiato. Piogge e temporali intensi a Centro-Sud con Sicilia e Sardegna ancora nella morsa del maltempo. Le temperature, invece, quasi ovunque saranno superiori ai valori del periodo.

