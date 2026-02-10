Meteo Italia: piogge, temporali, grandine e neve su alcune regioni. Le previsioni

Una nuova e intensa ondata di maltempo sta per colpire l'Italia e in particolare le regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti. Non solo, sono previste anche forti raffiche di vento superiori ai 100 km/h. Le previsioni meteo.

Maltempo in Italia: grandine e temporali al Centro-Sud

Prosegue il transito di perturbazioni atlantiche in Italia accompagnate da ripetute fasi di maltempo. L'assenza dell'alta pressione lascia spazio, anche questa settimana, ad un clima instabile e perturbato segnato da temporali, grandinate e nevicate.

A metà settimana è previsto l'arrivo di una nuova e intensa fase di maltempo con il passaggio della perturbazione n.7 di febbraio diretta verso il Nord-Ovest prima e poi successivamente nelle zone di Nord-Est e Centro-Sud. Successivamente da giovedì 12 febbraio 2026 arriverà la perturbazione n.8 del mese con abbondanti e forti piogge dapprima su Sardegna e Sicilia e poi nelle restanti regioni del Centro-Sud.

Il Nord, invece, sarà coinvolto solo marginalmente dagli effetti delle perturbazione. Massima attenzione anche ai venti che potranno sfiorare raffiche di oltre 100 km/h su Corsica, Sardegna e Tirreno con il rischio di mareggiate lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 10 febbraio 2026: nuvole sparse sin dalle prime ore del mattino al Nord-Est, Alpi lombarde e orientali, Puglia e Sicilia. Piogge e rovesci su Piemonte, Liguria, Toscana, ma anche Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. Nel pomeriggio il maltempo interesserà il resto del Centro-Sud e in serate le zone di Nord-Ovest. In calo le temperature minime in Emilia Romagna, Sud e Nord Italia.

Mercoledì 11 febbraio 2026 il maltempo tornerà protagonista nelle regioni del Centro-Sud e Isole maggiori per il transito di una nuova perturbazione. Al Nord solo residue piogge nelle zone di Nord-Est tra Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Nevicate sulle Alpi di confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. In lieve aumento le temperature al Nord e sulla Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La seconda parte della settimana è nel segno del maltempo per il transito di diverse ed intense perturbazioni provenienti dall’Oceano Atlantico. Tra mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio è previsto un lieve aumento della temperature con valori miti da Nord a Sud.

Il 12 febbraio 2026, Giovedì Grasso, l'Italia dovrà fare i conti con il passaggio della perturbazione n.8 del mese che porterà piogge e rovesci abbondanti sulle regioni del Centro-Sud, mentre colpirà solo marginalmente le regioni del Nord Italia.

Massima attenzione ai venti, visto che sono previste fortissime raffiche superiori ai 100 km/h su Corsica, Sardegna e Tirreno con il rischio di mareggiate intense lungo le coste di Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria tirrenica.

Breve tregua dal maltempo nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 con schiarite ampie lungo tutto lo stivale, ad eccezione della Calabria. Attenzione ai venti occidentali che soffieranno ancora fortissimi tra il Tirreno centro-meridionale, la Sicilia, la Calabria, lo Ionio e la Puglia meridionale. Nel pomeriggio è previsto un nuovo peggioramento, dapprima solo su Sardegna e Sicilia, per l'arrivo della perturbazione n.9 di febbraio.

Tra sabato 14 febbraio, San Valentino, e domenica 15 febbraio (San Faustino), è previsto un marcato peggioramento con dettagli e tempistiche ancora da definire. Come sempre per conferme su tale tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.