Lombardia, arriva la neve attorno ai 1000 metri: ecco le aree interessate

Torna a imbiancarsi la Lombardia? Il bollettino Arpa delinea il ritorno di precipitazioni nevose oltre 1000 metri.
Clima11 Febbraio 2026 - ore 16:19 - Redatto da Meteo.it
La neve torna ad imbiancare la Lombardia a pochi giorni dal weekend di San Valentino 2026. Le previsioni del bollettino di Arpa regionale confermano precipitazioni nevose oltre i 1000 metri.

Nevicate in Lombardia nel weekend di San Valentino 2026

Nuvole e piogge in gran parte della Lombardia nelle prime settimane di febbraio 2026. Il maltempo è stato l'indiscusso protagonista in gran parte d'Italia anche se, nelle regioni del Nord, Lombardia compresa, i fenomeni temporaleschi sono stati di gran lunga meno intensi e violenti rispetto a quelli registrati al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano l'arrivo di un nuovo fronte perturbato anche al Nord proprio in concomitanza del weekend di San Valentino 2026, per intenderci sabato 14 e domenica 15 febbraio. In questo scenario si delinea l'arrivo di una nuova perturbazione che, a differenza delle precedenti, sarà accompagnata da una vortice di massa d'aria fredda e polare.

Neve in Lombardia per l'arrivo di una massa d'aria gelida oltre 1200 metri

Una vera e propria irruzione d'aria fredda farà crollare di colpo le temperature. Lo sbalzo termico deciso, complice un'ondata di gelo, farà non solo scendere le temperature, ma riporterà anche la neve sulle montagne sopra i 1000 metri in Lombardia.

Anche ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) conferma questa previsione come riportato nel bollettino meteo: "Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio deboli precipitazioni a partire dalla pianura pavese, in estensione sul resto della regione durante la giornata; nevose oltre 1200 metri. Dalle prime ore di domenica 15 precipitazioni in esaurimento e ritorno a condizioni più stabili. Lunedì 16 aumento dell’instabilità, possibilità di deboli precipitazioni sui settori settentrionali".

