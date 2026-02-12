FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni

Maltempo diffuso in Italia durante il weekend di San Valentino 2026: piogge e venti burrascosi con il rischio di mareggiate lungo le coste.
Clima12 Febbraio 2026 - ore 12:22 - Redatto da Meteo.it
Prosegue l'ondata di perturbazioni che da settimane sta interessando l'Italia. Anche in vista del weekend di San Valentino 2026, sabato 14 e domenica 15 febbraio, le previsioni delineano piogge, temporali e forti raffiche di vento in gran parte del Paese.

Meteo, nuvole e piogge anche nel giorno di Giovedì Grasso 2026

Maltempo diffuso in Italia alle prese con un treno di perturbazioni che danno il via ad una nuova fase di maltempo nelle regioni del Centro-Sud ed Isole. Piogge e temporali diffusi, con tanto di allerte meteo, in gran parte del Paese anche se nella giornata di venerdì 13 febbraio si intravede una breve tregua seppur momentanea.

Nella giornata di oggi, 12 febbraio - Giovedì Grasso 2026 - è in arrivo la perturbazione n.8 di febbraio con piogge e temporali abbondanti dapprima sulla Sardegna e poi in estensione verso la Sicilia e le regioni del Centro-Sud. Al di fuori, invece, il Nord Italia che sarà coinvolto solo marginalmente.

Dal punto di vista termico temperature miti lungo tutto lo stivale con la neve prevista sulle Alpi solo a quote molte elevate. Una breve pausa dal maltempo è prevista per venerdì 13 febbraio anche se a fine giornata è previsto l'arrivo di una nuova tempesta che condizionerà climaticamente tutto il fine settimana di San Valentino e Carnevale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del 12 febbraio, giorno di Giovedì Grasso 2026: nuvole in gran parte del Paese con piogge seppur deboli tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni temporaleschi intensi e violenti, invece, al Centro-Sud e Isole dove la Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Anche nel pomeriggio maltempo diffuso con schiarite nelle regioni del Centro-Nord. La neve torna a cadere sì, ma solo oltre i 1000 metri sulle Alpi. Da segnalare l'allerta per le fortissime raffiche di vento, paragonabili ad un uragano, su Sardegna, Tirreno, Sicilia e Ionio meridionale. Stabili le temperature con valori ben superiori alla norma.

Venerdì 13 febbraio 2026 una brevissima tregua dal maltempo. Le ultime piogge nel cuore della notte su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese cielo sereno, ma tutto cambia già nel primo pomeriggio con il ritorno delle piogge dapprima su Sardegna e successivamente sulle regioni del Centro-Nord. In calo le temperature minime, mentre le massime ancora in aumento.

Meteo, che tempo farà nel weekend di San Valentino 2026?

L'alta pressione è ancora molto lontana dal Mediterraneo e dall’Italia. Le previsioni delineano la presenza di correnti perturbate che favoriranno nuove ondate di maltempo e un clima instabile e variabile. Nel weekend di San Valentino 2026 non solo piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma anche un graduale crollo delle temperature per l'afflusso di una massa d'aria gelida artica.

Sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, maltempo diffuso in gran parte d'Italia per il transito di una nuova perturbazione. Piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale accompagnati da fortissime raffiche di vento che potrebbero sfiorare picchi di anche 80-100 km/h con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo interesserà tutte le regioni, ma in particolare le zone di Nord-Est, versante tirrenico e Sardegna. Nevicate anche a quote di media e alta montagna. Dal punto di vista termico è previsto un crollo della temperature dapprima al Centro-Nord e poi Sardegna con valori in linea con il periodo.

Nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, giorno di Carnevale, piogge e temporali sulle regioni del medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre nel resto del Paese si delinea un progressivo miglioramento. In arrivo anche una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature nelle regioni nord- orientali e quelle del medio Adriatico con i valori che potranno scendere anche sotto la media.

In questo scenario la quota neve si abbasserà nel versante adriatico dell’Appennino Centrale portandosi a 700-1000 metri. Da lunedì 16 febbraio 2026 con l'allontanarsi della perturbazione si delinea un clima variabile con nuvole, poche piogge e una crescita delle temperature con un possibile ritorno ad una situazione stabile da metà settimana. Come sempre per conferme su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

Articoli correlati
  • Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?
    Clima12 Febbraio 2026

    Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?

    Dopo un lungo periodo segnato da condizioni anomale e temperature superiori alla media stagionale, sull’Italia è in arrivo una netta svolta meteo per effetto di correnti fredde provenienti dal Nord Europa.
  • Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini
    Clima12 Febbraio 2026

    Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini

    Tempesta di neve si abbatte sull'Etna: tanta paura per cinque persone rimaste bloccate in macchina durante la bufera di neve
  • Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa cambia in Italia
    Clima12 Febbraio 2026

    Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa cambia in Italia

    Da metà febbraio una vasta massa d'aria polare investirà l'Europa: cosa cambia in Italia.
  • Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese
    Clima12 Febbraio 2026

    Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese

    Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Calabria: raffiche di vento fino a 137 km/h con danni e disagi alla circolazione dei treni.
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Tendenza12 Febbraio 2026
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Una nuova tempesta (Oriana) si abbatte nel weekend di San Valentino sull'Italia con forti venti, piogge e mareggiate. Si profila un calo termico.
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Tendenza10 Febbraio 2026
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Dopo una breve tregua venerdì 13, torneranno fenomeni intensi e abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Massima attenzione anche al vento
