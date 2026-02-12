Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni

Prosegue l'ondata di perturbazioni che da settimane sta interessando l'Italia. Anche in vista del weekend di San Valentino 2026, sabato 14 e domenica 15 febbraio, le previsioni delineano piogge, temporali e forti raffiche di vento in gran parte del Paese.

Meteo, nuvole e piogge anche nel giorno di Giovedì Grasso 2026

Maltempo diffuso in Italia alle prese con un treno di perturbazioni che danno il via ad una nuova fase di maltempo nelle regioni del Centro-Sud ed Isole. Piogge e temporali diffusi, con tanto di allerte meteo, in gran parte del Paese anche se nella giornata di venerdì 13 febbraio si intravede una breve tregua seppur momentanea.

Nella giornata di oggi, 12 febbraio - Giovedì Grasso 2026 - è in arrivo la perturbazione n.8 di febbraio con piogge e temporali abbondanti dapprima sulla Sardegna e poi in estensione verso la Sicilia e le regioni del Centro-Sud. Al di fuori, invece, il Nord Italia che sarà coinvolto solo marginalmente.

Dal punto di vista termico temperature miti lungo tutto lo stivale con la neve prevista sulle Alpi solo a quote molte elevate. Una breve pausa dal maltempo è prevista per venerdì 13 febbraio anche se a fine giornata è previsto l'arrivo di una nuova tempesta che condizionerà climaticamente tutto il fine settimana di San Valentino e Carnevale.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del 12 febbraio, giorno di Giovedì Grasso 2026: nuvole in gran parte del Paese con piogge seppur deboli tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni temporaleschi intensi e violenti, invece, al Centro-Sud e Isole dove la Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Anche nel pomeriggio maltempo diffuso con schiarite nelle regioni del Centro-Nord. La neve torna a cadere sì, ma solo oltre i 1000 metri sulle Alpi. Da segnalare l'allerta per le fortissime raffiche di vento, paragonabili ad un uragano, su Sardegna, Tirreno, Sicilia e Ionio meridionale. Stabili le temperature con valori ben superiori alla norma.

Venerdì 13 febbraio 2026 una brevissima tregua dal maltempo. Le ultime piogge nel cuore della notte su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel resto del Paese cielo sereno, ma tutto cambia già nel primo pomeriggio con il ritorno delle piogge dapprima su Sardegna e successivamente sulle regioni del Centro-Nord. In calo le temperature minime, mentre le massime ancora in aumento.

Meteo, che tempo farà nel weekend di San Valentino 2026?

L'alta pressione è ancora molto lontana dal Mediterraneo e dall’Italia. Le previsioni delineano la presenza di correnti perturbate che favoriranno nuove ondate di maltempo e un clima instabile e variabile. Nel weekend di San Valentino 2026 non solo piogge e temporali lungo tutto lo stivale, ma anche un graduale crollo delle temperature per l'afflusso di una massa d'aria gelida artica.

Sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, maltempo diffuso in gran parte d'Italia per il transito di una nuova perturbazione. Piogge e temporali intensi lungo tutto lo stivale accompagnati da fortissime raffiche di vento che potrebbero sfiorare picchi di anche 80-100 km/h con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Il maltempo interesserà tutte le regioni, ma in particolare le zone di Nord-Est, versante tirrenico e Sardegna. Nevicate anche a quote di media e alta montagna. Dal punto di vista termico è previsto un crollo della temperature dapprima al Centro-Nord e poi Sardegna con valori in linea con il periodo.

Nella giornata di domenica 15 febbraio 2026, giorno di Carnevale, piogge e temporali sulle regioni del medio Adriatico, Sud e Sicilia, mentre nel resto del Paese si delinea un progressivo miglioramento. In arrivo anche una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature nelle regioni nord- orientali e quelle del medio Adriatico con i valori che potranno scendere anche sotto la media.

In questo scenario la quota neve si abbasserà nel versante adriatico dell’Appennino Centrale portandosi a 700-1000 metri. Da lunedì 16 febbraio 2026 con l'allontanarsi della perturbazione si delinea un clima variabile con nuvole, poche piogge e una crescita delle temperature con un possibile ritorno ad una situazione stabile da metà settimana. Come sempre per conferme su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.