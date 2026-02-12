FacebookInstagramXWhatsApp

Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini

Una violenta tempesta di neve si è abbattuta sull'Etna. Tanti i disagi per gli abitanti che vivono alle pendici del vulcano. Paura per cinque persone bloccate in macchina.
Clima12 Febbraio 2026 - ore 12:06 - Redatto da Meteo.it
Sicilia - Una violenta tempesta di neve si è abbattuta nelle scorse ore sull'Etna. A causa dell'intensa nevicata che si è verificata ne tardo pomeriggio di ieri, cinque persone sono rimaste bloccate all'interno delle loro auto. Fortunatamente, una volta chiamati i soccorsi, sono stati tratti in salvo dai militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.

Etna: tempesta di neve blocca cinque persone in auto

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, a causa di una intensa bufera di neve che si è abbattuta sull'Etna, precisamente nell'area dove si trova il rifugio Sapienza, nelle vicinanze dei Crateri Silvestri, cinque persone sono rimaste bloccate per diverso tempo all'interno delle loro vetture sulla provinciale 92, strada che si trova sul versante sud del vulcano siciliano.

Soccorsi dai militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza

A soccorrerli sono stati i militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. L'abbondante neve e il forte vento che si è alzato in quelle ore, non hanno facilitato le operazioni di soccorso, infatti, anche i mezzi dei soccorritori sono rimasti bloccati dalla neve, costringendo così gli uomini della Guardia di Finanza a raggiungere a piedi le vetture bloccate con all'interno le cinque persone.

I militari hanno dovuto lavorare per diverso tempo con le pale prima di liberare le cinque persone dalle auto. La neve infatti bloccava gli sportelli delle vetture impedendo la loro apertura. Una volta liberate, le cinque persone sono state portate al sicuro con le vetture dei soccorritori. Per loro solo tanta paura: nessuno ha riportato danni.

