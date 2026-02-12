FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferrovia...

Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese

Una violenta ondata di maltempo sta interessando la Calabria: raffiche di vento fino a 137 km/h con danni e disagi alla circolazione dei treni.
Clima12 Febbraio 2026 - ore 11:57 - Redatto da Meteo.it
Clima12 Febbraio 2026 - ore 11:57 - Redatto da Meteo.it

Sono giorni di grande paura in Calabria colpita da una nuova violenta ed intensa ondata di maltempo dopo i danni registrati con il passaggio del Ciclone Harry. In queste ore la regione è attraversata da fenomeni temporaleschi violenti e diffusi accompagnati da fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato in alcune zone i 137 km/h. Disagi importanti in tutta la Regione con la linea treni bloccata. La situazione e le ultime news.

Calabria flagellata dal maltempo: le ultime news

Maltempo forte in Calabria con danni e disagi in tantissime zone della regione per il transito di una serie di perturbazioni che hanno flagellato il territorio. Danni e disagi importanti sulle Serre, zona collinare e montuosa della Calabria, ma anche lungo la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria.

La linea ferroviaria è stata interrotta nel tratto tra Brancaleone e Bovalino per la presenza sui binari di un ostacolo trasportato dai venti di burrasca. Tra le zone più colpite anche quella di San Pietro a Maida, comune della provincia di Catanzaro, dove si sono registrati danni importanti che hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso per aiutare famiglie e residenti isolati dopo l'esondazione di piccoli corsi d'acqua.

La situazione è critica anche lungo la costa. A Copanello, nel comune di Stalettì diverse famiglie evacuate per gli allagamenti. Non solo, un albero è caduto lungo la strada che collega Mongiana a Serra San Bruno, dopo essere trascinato dalle fortissime raffiche di vento.

L'albero ha colpito un'automobile in transito lungo la strada riducendola ad un ammasso di lamiere. L'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale.

Maltempo in Calabria: venti da urgano e modifiche alla circolazione dei treni

L'estrema ondata di maltempo che sta interessando la Calabria ha costretto Trenitalia a modificare la circolazione dei treni sulla linea tra Paola e Reggio Calabria in seguito al blocco della linea tra Lamezia Terme e Rosarno.

Intanto le stazioni meteorologiche locali hanno condiviso i dati tecnici relativi ai venti che stanno attraversando la Regione. Si tratta di raffiche di vento paragonabili a quelle di un uragano.

Basti pensare che nelle ultime ore si sono registrate raffiche di vento fino a 137 km/h ad Allai, comune di Motta San Giovanni, mentre a Melito Porto Salvo si sono sfiorati i 115 km/h.

Resta massima l'allerta considerando che per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Calabria. Previste precipitazioni intense e diffusi con raffiche di vento fino a 130-140 km/h lungo la costa jonica.

Non solo, si segnala anche il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte con onde che potrebbero raggiungere e superare anche i 5-6 metri di altezza. La Protezione Civile Locale ha invitato tutti i cittadini alla massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?
    Clima12 Febbraio 2026

    Aria gelida dalla Lapponia verso l'Europa: cosa succederà in Italia?

    Dopo un lungo periodo segnato da condizioni anomale e temperature superiori alla media stagionale, sull’Italia è in arrivo una netta svolta meteo per effetto di correnti fredde provenienti dal Nord Europa.
  • Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni
    Clima12 Febbraio 2026

    Meteo weekend: ciclone di San Valentino, piogge e vento su molte regioni

    Maltempo diffuso in Italia durante il weekend di San Valentino 2026: piogge e venti burrascosi con il rischio di mareggiate lungo le coste.
  • Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini
    Clima12 Febbraio 2026

    Tempesta di neve sull'Etna: paura per cinque persone bloccate in macchina - Immagini

    Tempesta di neve si abbatte sull'Etna: tanta paura per cinque persone rimaste bloccate in macchina durante la bufera di neve
  • Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa cambia in Italia
    Clima12 Febbraio 2026

    Freddo intenso a metà febbraio: aria polare verso l'Europa, cosa cambia in Italia

    Da metà febbraio una vasta massa d'aria polare investirà l'Europa: cosa cambia in Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Tendenza12 Febbraio 2026
Meteo: tempesta Oriana nel weekend di San Valentino! Arriva aria fredda
Una nuova tempesta (Oriana) si abbatte nel weekend di San Valentino sull'Italia con forti venti, piogge e mareggiate. Si profila un calo termico.
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
Tendenza11 Febbraio 2026
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpite
La tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico.
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Tendenza10 Febbraio 2026
Meteo, nuova forte fase di maltempo nel weekend del 14-15 febbraio
Dopo una breve tregua venerdì 13, torneranno fenomeni intensi e abbondanti, sotto forma di rovesci temporaleschi e locali nubifragi. Massima attenzione anche al vento
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Febbraio ore 16:41

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154