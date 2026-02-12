Maltempo in Calabria: raffiche fino a 137 km/h, traffico ferroviario in tilt e un albero crolla su una vettura nel Vibonese

Sono giorni di grande paura in Calabria colpita da una nuova violenta ed intensa ondata di maltempo dopo i danni registrati con il passaggio del Ciclone Harry. In queste ore la regione è attraversata da fenomeni temporaleschi violenti e diffusi accompagnati da fortissime raffiche di vento che hanno sfiorato in alcune zone i 137 km/h. Disagi importanti in tutta la Regione con la linea treni bloccata. La situazione e le ultime news.

Calabria flagellata dal maltempo: le ultime news

Maltempo forte in Calabria con danni e disagi in tantissime zone della regione per il transito di una serie di perturbazioni che hanno flagellato il territorio. Danni e disagi importanti sulle Serre, zona collinare e montuosa della Calabria, ma anche lungo la fascia jonica della provincia di Reggio Calabria.

La linea ferroviaria è stata interrotta nel tratto tra Brancaleone e Bovalino per la presenza sui binari di un ostacolo trasportato dai venti di burrasca. Tra le zone più colpite anche quella di San Pietro a Maida, comune della provincia di Catanzaro, dove si sono registrati danni importanti che hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso per aiutare famiglie e residenti isolati dopo l'esondazione di piccoli corsi d'acqua.

La situazione è critica anche lungo la costa. A Copanello, nel comune di Stalettì diverse famiglie evacuate per gli allagamenti. Non solo, un albero è caduto lungo la strada che collega Mongiana a Serra San Bruno, dopo essere trascinato dalle fortissime raffiche di vento.

L'albero ha colpito un'automobile in transito lungo la strada riducendola ad un ammasso di lamiere. L'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale.

Le ruspe sono al lavoro a Paola, in provincia di Cosenza, nel tentativo di arginare l'erosione costiera causata dalle violenti mareggiate che hanno colpito la costa calabrese lo scorso gennaio. A rischio soprattutto la ferrovia, a pochissimi metri dalla costa. Nelle prossime ore… pic.twitter.com/7UzTkykeOT — Local Team (@localteamit) February 12, 2026

Maltempo in Calabria: venti da urgano e modifiche alla circolazione dei treni

L'estrema ondata di maltempo che sta interessando la Calabria ha costretto Trenitalia a modificare la circolazione dei treni sulla linea tra Paola e Reggio Calabria in seguito al blocco della linea tra Lamezia Terme e Rosarno.

Intanto le stazioni meteorologiche locali hanno condiviso i dati tecnici relativi ai venti che stanno attraversando la Regione. Si tratta di raffiche di vento paragonabili a quelle di un uragano.

Basti pensare che nelle ultime ore si sono registrate raffiche di vento fino a 137 km/h ad Allai, comune di Motta San Giovanni, mentre a Melito Porto Salvo si sono sfiorati i 115 km/h.

Resta massima l'allerta considerando che per la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla in Calabria. Previste precipitazioni intense e diffusi con raffiche di vento fino a 130-140 km/h lungo la costa jonica.

Non solo, si segnala anche il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte con onde che potrebbero raggiungere e superare anche i 5-6 metri di altezza. La Protezione Civile Locale ha invitato tutti i cittadini alla massima prudenza e ad evitare spostamenti non necessari.