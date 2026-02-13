FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo Sardegna, paura a Villasimius: il vento fa crollare tetto di una scuola. A Porto Torres traghetto rompe gli ormeggi per la mareggiata

Raffiche di maestrale oltre i 100 chilometri orari mettono in ginocchio la Sardegna: tetto scoperchiato in una scuola a Villasimius, studenti messi in sicurezza, ormeggi spezzati per la nave Athara a Porto Torres e maxi intervento di Guardia Costiera e rimorchiatori.
Clima13 Febbraio 2026 - ore 11:29 - Redatto da Meteo.it
Sardegna. Momenti di grande paura a Villasimius, dove la violenta bufera di maestrale sta causando ingenti danni in diverse zone del paese. L’episodio più grave si è verificato nella sede dell’istituto comprensivo, dove il forte vento ha divelto la copertura della struttura che ospita le classi della scuola primaria.

Maltempo Sardegna, tetto divelto e pannelli fotovoltaici trascinati dal vento

Secondo quanto si apprende, il maestrale ha sollevato e strappato via parte del tetto dell’edificio della primaria. Sopra la copertura erano installati anche pannelli fotovoltaici, finiti tra i detriti scaraventati dal vento. Fortunatamente, al momento dell’accaduto, i bambini della primaria non si trovavano in aula perché impegnati nella festa di Carnevale.

I frammenti e i materiali trascinati dalla bufera hanno però raggiunto la parte dell’istituto che ospita gli studenti della scuola media, dove in quel momento le lezioni erano ancora in corso.

Finestre colpite e allarme scattato all’interno dell’edificio

Alcune finestre sono state colpite dai detriti e all’interno dell’edificio è scattato immediatamente l’allarme. Il personale scolastico si è attivato con tempestività per mettere in sicurezza i ragazzi, accompagnandoli in una zona protetta della struttura e proteggendoli da eventuali schegge di vetro o ulteriori rischi. L’uscita dall’edificio è stata bloccata per diverso tempo, poiché all’esterno le condizioni erano particolarmente pericolose a causa delle fortissime raffiche di vento.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul luogo dell’emergenza sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica dei danni strutturali. Intanto molti genitori si sono recati a scuola per riprendere i figli.

Diversi hanno scelto di portarli a casa, dichiarando di farlo sotto la propria responsabilità, mentre il maestrale continuava a infuriare sul territorio.

Danni anche alle auto dei docenti

La furia del vento non ha risparmiato nemmeno le auto di alcuni docenti, parcheggiate nei pressi dell’istituto e danneggiate dai detriti. Nonostante la situazione critica, il personale scolastico ha fatto il possibile per garantire l’incolumità degli studenti, gestendo con sangue freddo un’emergenza improvvisa e potenzialmente molto pericolosa.

Porto Torres, ormeggi spezzati: nave Athara portata al largo

Il forte vento di maestrale, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari, ha provocato anche la rottura degli ormeggi della nave Athara della compagnia Tirrenia, rimasta attraccata alla banchina dello scalo marittimo di Porto Torres dalla giornata di mercoledì 11 febbraio.

Immediato l’intervento dei piloti del porto, impegnati in un’operazione coordinata dalla Capitaneria di porto di Porto Torres con il supporto dei mezzi della Guardia costiera e di due rimorchiatori. Il traghetto è stato scortato lontano dall’area portuale e resterà in rada in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo marine.

