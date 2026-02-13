Meteo, le previsioni del weekend in Italia: arriva il ciclone di San Valentino e poi calano le temperature

La tregua dal maltempo ha le ore contate in Italia. Già nella serata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, è in arrivo una nuova perturbazione, la n.9 del mese, destinata a riportare piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Scopriamo insieme le previsioni del weekend di San Valentino 2026.

Meteo, tregua di poche ore dal maltempo in Italia: in serata piogge e rovesci

La giornata di venerdì 13 febbraio 2026 ha segnato una brevissima pausa dal maltempo complice l'allontanamento dell'ultima perturbazione dall'Italia. Si tratta di una fase temporanea visto che già nel pomeriggio-serata è previsto il ritorno di piogge e temporali in gran parte del Paese sulla scia del transito della perturbazione n.9 di febbraio.

A differenza della precedente, la perturbazione n.9 soprannominata Oriana, si preannuncia più intensa e violenta con fenomeni temporaleschi a Nord-Ovest e Sardegna. Nella giornata di domani, San Valentino 2026, il maltempo interesserà gran parte del Paese con piogge, temporali, forti venti e un brusco calo delle temperature. Torna anche la neve abbondante sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 13 febbraio 2026: bel tempo nelle prime ore del mattino in gran parte del Centro-Nord e Sardegna. Nuvole sparse con il rischio di isolate piogge su Puglia, Calabria e Sicilia con schiarite in arrivo. In serata torna il maltempo nelle regioni di Nord-Ovest, Toscana, Alto Lazio e Sardegna. La neve torna ad imbiancare le Alpi. In crescita le temperature massime con valori ben oltre la norma.

Sabato 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino, nuvole sparse da Nord a Sud con piogge che interesseranno tutte le regioni. In particolare su Lazio, Sardegna e regioni meridionali sono previsti fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Neve oltre i 1000-1200 metri sui rilievi del Nord.

In brusco calo le temperature nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna per l'afflusso di una massa d'aria gelida con valori che tornano in linea con il periodo. Massima attenzione anche ai venti con possibili raffiche a 80-90 km/h intorno alla Sardegna e il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

La tempesta Oriana farà sentire i suoi effetti non solo nella giornata di San Valentino 2026 (sabato 14 febbraio), ma anche domenica 15 febbraio, giorno di Carnevale. Il maltempo si sposterà verso le regioni del Sud da settimane interessate da piogge e temporali.

Domenica 15 febbraio sole al Nord con schiarite anche sulle regioni del Centro e Sardegna. Ancora piogge e rovesci al Sud dalla Sicilia alla Calabria. Nel pomeriggio migliora la situazione al Centro, ma non si esclude il rischio di rovesci isolati su Puglia, Calabria, Abruzzo, Molise e Sicilia. Non si escludono precipitazioni nevose fino a 900 m circa. In calo ovunque le temperature.

Lunedì 16 febbraio 2026 ancora neve sulle Alpi e nelle aree più settentrionali e di confine. Non si escludono temporali sulle regioni del Nordest, al Centro e in Sardegna, mentre peggiora nuovamente la situazione al Sud attraversato da nuovi eventi estremi. Dal punto di vista termico temperature in calo ovunque nei valori minimi, mentre anche le massime sono in calo nelle regioni del Nord, Toscana, Lazio e Puglia.