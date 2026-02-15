FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, allerta gialla il 16 febbraio 2026 in Italia: le zone e re...

Meteo, allerta gialla il 16 febbraio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

Scatta nuovamente l'allerta gialla per lunedì 16 febbraio 2026 per maltempo e criticità in Italia. Ecco tutte le zone coinvolte.
Clima15 Febbraio 2026 - ore 20:04 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Febbraio 2026 - ore 20:04 - Redatto da Meteo.it

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Anche per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni del Paese. Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni interessate.

Maltempo in Italia il 16 febbraio 2026: le regioni dove scatta l'allerta gialla per piogge

Gli effetti dell'ultima perturbazione che ha interessato gran parte d'Italia nel weekend di San Valentino 2026 si faranno sentire anche nei primi giorni della nuova settimana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio 2026, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni del Sud Italia, tra le più colpite dalla recente estrema ondata di maltempo.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio piogge e temporali il 16 febbraio 2026 in Italia:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Meteo, allerta gialla per criticità il 16 febbraio 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per lunedì 16 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni d'Italia. L'ondata di maltempo degli ultimi giorni, giunta con il transito di una doppia perturbazione, continuerà a farsi sentire anche all'inizio della settimana con diverse regioni coinvolte nello stato di allerta. Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata emessa per il 16 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;
  • Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione Civile il 16 febbraio 2026 nelle seguenti regioni:

  • Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
  • Umbria: Chiascio - Topino, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.
Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Italia: aria polare in arrivo, temperature giù e rischio gelate
    Clima15 Febbraio 2026

    Meteo Italia: aria polare in arrivo, temperature giù e rischio gelate

    Nel corso del fine settimana masse d’aria di origine artica faranno il loro ingresso sul Paese, determinando un sensibile e diffuso abbassamento delle temperature.
  • Meteo, allerta gialla il 15 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio
    Clima14 Febbraio 2026

    Meteo, allerta gialla il 15 febbraio 2026 in Italia: le regioni a rischio

    Allerta gialla per maltempo e criticità il 15 febbraio 2026 in Italia: tutte le zone e regioni interessate.
  • Meteo, allerta arancione e gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026, in Italia: ecco dove
    Clima13 Febbraio 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla a San Valentino, 14 febbraio 2026, in Italia: ecco dove

    Duplice allerta arancione e gialla nel giorno di San Valentino 2026, 14 febbraio, in Italia. Tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
  • Meteo, le previsioni del weekend in Italia: arriva il ciclone di San Valentino e poi calano le temperature
    Clima13 Febbraio 2026

    Meteo, le previsioni del weekend in Italia: arriva il ciclone di San Valentino e poi calano le temperature

    San Valentino 2026 nel segno delle piogge e del freddo per l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione in Italia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, tregua mercoledì ma dal 19 febbraio intensa fase di maltempo: la tendenza
Tendenza15 Febbraio 2026
Meteo, tregua mercoledì ma dal 19 febbraio intensa fase di maltempo: la tendenza
Non si arresta l'arrivo di perturbazioni sull'Italia: dopo una breve pausa, da giovedì 19 si profila una nuova fase di forte maltempo. La tendenza meteo
Meteo, tempo ancora instabile la prossima settimana: la tendenza dal 17 febbraio
Tendenza14 Febbraio 2026
Meteo, tempo ancora instabile la prossima settimana: la tendenza dal 17 febbraio
Martedì 17 febbraio piogge residue poi, dopo una breve tregua, si profila da giovedì una nuova fase di forte maltempo. La tendenza meteo
Meteo: a inizio settimana ancora piogge e venti, ma qualcosa cambia. La tendenza
Tendenza13 Febbraio 2026
Meteo: a inizio settimana ancora piogge e venti, ma qualcosa cambia. La tendenza
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora piogge e venti principalmente al Centro-Sud, ma qualcosa cambierà. Temperature in calo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Febbraio ore 00:55

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154