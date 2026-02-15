Meteo, allerta gialla il 16 febbraio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia. Anche per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio 2026 scatta l'allerta meteo gialla per rischio piogge e criticità in diverse regioni del Paese. Ecco nel dettaglio tutte le zone e regioni interessate.

Maltempo in Italia il 16 febbraio 2026: le regioni dove scatta l'allerta gialla per piogge

Gli effetti dell'ultima perturbazione che ha interessato gran parte d'Italia nel weekend di San Valentino 2026 si faranno sentire anche nei primi giorni della nuova settimana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio 2026, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali nelle regioni del Sud Italia, tra le più colpite dalla recente estrema ondata di maltempo.

Ecco nel dettaglio le regioni e zone coinvolte nello stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità emessa per rischio piogge e temporali il 16 febbraio 2026 in Italia:

Basilicata ;

; Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale.

Meteo, allerta gialla per criticità il 16 febbraio 2026 in Italia

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per lunedì 16 febbraio 2026 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni d'Italia. L'ondata di maltempo degli ultimi giorni, giunta con il transito di una doppia perturbazione, continuerà a farsi sentire anche all'inizio della settimana con diverse regioni coinvolte nello stato di allerta. Nel dettaglio l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico è stata emessa per il 16 febbraio 2026 nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicata dalla Protezione Civile il 16 febbraio 2026 nelle seguenti regioni: