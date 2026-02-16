Maltempo in Puglia, distrutto l'Arco dell'Amore a Melendugno, simbolo del Salento - Video

Sembra uno scherzo del destino e invece è la pura realtà: nella notte tra sabato 14, giorno di San Valentino, festa degli innamorati, e domenica 15 febbraio, è andato distrutto a causa del maltempo quello che per molti è l'Arco dell'Amore, simbolo del Salento che si trova a Melendugno, rinomata località costiera della Puglia.

Puglia: il maltempo abbatte il celebre Arco dell'Amore

Sbriciolato completamente in mare, l'imponente arco dei faraglioni di Sant'Andrea, in località Melendugno (Lecce), è noto per essere stato ribattezzato con il soprannome di "Arco dell'Amore". Ad abbatterlo è stata la furia dell'acqua e del vento che nelle scorse ore ha interessato gran parte della Puglia a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione.

Addio a un pezzo del patrimonio culturale e turistico del Paese

Quello dell'arco dei faraglioni di Sant'Andrea è solo uno dei tanti danni che il maltempo sta creando in gran parte dell'Italia in queste ore, e come appunto è evidente, i danni non riguardano soltanto le infrastrutture ma anche simboli paesaggistici che fanno parte del nostro patrimonio culturale e turistico.

Il maltempo che ha colpito la Puglia proprio nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, è stato caratterizzato da forti piogge, grandine, fulmini e vento.

Quanto accaduto all'Arco dell'Amore, simbolo riconosciuto in tutto il mondo e che ogni anno portava a Meledugno tantissimi turisti soprattutto durante i mesi estivi, è uno dei danni più ingenti che il maltempo ha creato in queste ore. Il crollo è dovuto soprattutto all'erosione costiera.

"È un colpo al cuore durissimo. Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera”, ha commentato il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino.

Nessun danno alle persone

Stando a quanto si apprende dai media locali, per fortuna il crollo dell'arco dei faraglioni di Sant'Andrea non ha provocato alcun danno alle persone. Questo perché gran parte dell'area nei pressi dell'Arco, come stabilito da alcune ordinanze comunali e della Capitaneria di porto, è interdetta dal 2014.