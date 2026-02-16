Maltempo Sicilia: allerta esondazioni per il fiume Imera, esonda il Belice

Dopo le intense precipitazioni che nelle ultime ore hanno interessato la Sicilia, è stata diramata un’allerta per il rischio di esondazioni. Il livello del Fiume Imera viene monitorato senza sosta dai tecnici, preoccupati per eventuali fuoriuscite d’acqua dagli argini.

La sala operativa della Protezione Civile regionale ha già avvisato i sindaci dei comuni potenzialmente esposti. L’attenzione resta alta soprattutto nelle zone più vicine al corso d’acqua. Le autorità invitano la popolazione alla prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

Maltempo Sicilia, allerta esondazioni per il fiume Imera

Il maltempo continua a interessare la Sicilia anche oggi, lunedì 16 febbraio, con l’Isola ancora esposta a forti correnti occidentali che provocano raffiche sostenute, mari molto mossi e condizioni di generale instabilità. Nonostante il ciclone Ciclone Oriana si stia gradualmente allontanando verso levante, la situazione resta critica soprattutto lungo le aree tirreniche.

A Salaparuta il sindaco Michele Saitta ha reso noto che il fiume Belice ha superato gli argini in più tratti, sommergendo terreni agricoli. L’onda di piena sta ora attraversando la zona compresa tra Partanna e Selinunte, mantenendo alta l’attenzione delle autorità.

Le precipitazioni persistenti delle ultime settimane hanno determinato un sensibile innalzamento dei livelli di laghi e bacini artificiali dell’entroterra, portando benefici alle riserve idriche ma aumentando i rischi per le aree rurali.

Restano sotto osservazione anche altri corsi d’acqua, tra cui il Fiume Imera, monitorato costantemente per prevenire possibili tracimazioni. Nel Trapanese la situazione resta quindi delicata, con campagne allagate e fiumi sotto pressione.

Massima cautela è stata sollecitata anche nei territori di Caltavuturo e Campofelice di Roccella, dove si registra un significativo aumento della portata d’acqua. L’innalzamento dei livelli ha mantenuto alta l’attenzione delle autorità locali, preoccupate per possibili criticità lungo le sponde.

A intervenire è stato il sindaco Peppuccio Di Maggio, che attraverso un messaggio pubblicato su Facebook ha invitato i cittadini a mantenere comportamenti responsabili. Il primo cittadino ha sottolineato come la situazione richieda grande prudenza, soprattutto nelle aree vicine al corso d’acqua.

🟡Video dell'Agriturismo Ponte Calatrasi, per Valle Jato News, della piena del Fiume Belice Destro a Ponte Calatrasi, Roccamena (PA), dopo le continue piogge delle ultime settimane. https://t.co/zn3pj1uCMe pic.twitter.com/1EWtFUoZtz — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 15, 2026

Meteo Sicilia, settimana ancora instabile con vento e pioggia

Una nuova area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico sfiorerà la Sicilia nella giornata di martedì, causando condizioni variabili soprattutto sul Messinese, dove al mattino si registreranno precipitazioni sparse destinate però ad attenuarsi con il passare delle ore e a lasciare spazio a graduali schiarite.

A farsi sentire saranno invece i venti di Maestrale, attesi in deciso rinforzo con raffiche che potranno toccare gli 80-100 km/h e conseguenti mareggiate lungo le coste occidentali e settentrionali. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, con valori massimi intorno ai 15°C a Palermo e Messina, 17°C a Catania e 14°C ad Agrigento.

Mercoledì il quadro meteorologico migliorerà grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con cieli in prevalenza sereni e venti in graduale attenuazione, accompagnati da un lieve aumento termico. Giovedì si aprirà ancora con tempo stabile e clima più mite, specie lungo il versante tirrenico, dove lo Scirocco potrà spingere le massime fino a 23°C a Palermo.

Nel corso della serata, però, l’arrivo di una nuova perturbazione porterà un aumento delle nubi e le prime deboli piogge sui settori settentrionali dell’isola. Venerdì si prospetta variabile, con rovesci più probabili sulle aree centro-occidentali e venti occidentali nuovamente sostenuti, mentre nel fine settimana potrebbe affermarsi un nuovo miglioramento grazie al ritorno dell’anticiclone.