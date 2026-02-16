Tragedia sulle Alpi: valanghe a Courmayeur e in Valchiavenna, tre morti

È salito a tre morti il bilancio della valanga staccatasi in Val Veny, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta. L’ultimo decesso è avvenuto questa mattina: il terzo sciatore, un 35enne di nazionalità francese, ricoverato in condizioni disperate a Torino, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Tre vittime nel Canale del Vesses ai piedi del Monte Bianco

La slavina si è staccata nel Canale del Vesses, ai piedi del massiccio del Monte Bianco, travolgendo tre sciatori che stavano praticando fuoripista. Le operazioni di soccorso, concluse nel pomeriggio di domenica, avevano inizialmente escluso il coinvolgimento di altre persone.

Uno degli sciatori era stato estratto dalla neve già privo di vita. Il secondo era deceduto successivamente in pronto soccorso a causa delle gravissime ferite riportate. Il terzo, trasportato d’urgenza all’ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino – Molinette, era arrivato in condizioni critiche.

Quando era stato recuperato, l’uomo si trovava in stato di ipotermia grave e in arresto cardiaco. In ospedale era stato sottoposto a Ecls (Extracorporeal Life Support), un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo. Nonostante le cure intensive, è deceduto questa mattina.

An avalanche hit a mountain valley near Courmayeur, Italy, killing at least two French nationals and leaving a third man hospitalized in critical condition, according to the Alpine rescue service pic.twitter.com/P9aHwBntXV — Reuters (@Reuters) February 16, 2026

Imponente macchina dei soccorsi in Valle d’Aosta

Sul luogo della tragedia hanno operato circa 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri e due ambulanze del 118. A Courmayeur era stato allestito un Posto Medico Avanzato per garantire assistenza sanitaria immediata.

Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta, che ha gestito le complesse attività di recupero in un’area particolarmente impervia e a rischio.

Seconda valanga in Valchiavenna: un disperso sopra Madesimo

Nella stessa giornata si è verificato un secondo episodio sulle montagne della Valchiavenna. Una valanga ha travolto quattro persone nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, in provincia di Sondrio.

Coinvolte due coppie di amici impegnate in un’escursione in motoslitta. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17.30. Tre persone sono state estratte vive dalla neve, mentre un escursionista risulta ancora disperso. Le ricerche, rese particolarmente difficili dalla morfologia del territorio, sono state sospese con il calare del buio e riprenderanno nelle prime ore della mattina, anche con il supporto di squadre sub.

Soccorsi attivati anche in Lombardia

Sul posto sono intervenuti il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Madesimo, due elicotteri decollati da Brescia e Sondrio, i carabinieri di Chiavenna, i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio. Attivato anche il dispositivo di emergenza della Soreu delle Alpi.